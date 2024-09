Trộm xe máy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của công an

Ngày 24/9, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Đạt (20 tuổi, trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và Ngô Thế Quang (20 tuổi, trú phường 10, TP. Vũng Tàu) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an TP Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Đạt, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thế Quang.

Khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính của Công an TP Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 16/12/2023, Vũ Trọng Đạt điều khiển môtô mang biển số 72G1-283.. chở theo Ngô Thế Quang đã vi phạm hành chính, bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ môtô.

Ngày 30/12/2023, Quang cùng Đạt đến Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Vũng Tàu để xử lý vi phạm hành chính. Do không đáp ứng đủ yêu cầu thủ tục nên không được giải quyết.

Sau đó, Đạt dắt môtô mang biển số 72G1-283.. ra khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, còn Quang cảnh giới, dọn dẹp các xe xung quanh để Đạt lấy xe ra. Trên đường di chuyển các đối tượng bị lực lược cảnh sát giao thông tuần tra, phát hiện, bắt giữ, giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vũng Tàu.

Khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm của Công an TP Vũng Tàu ở đường 30/4, phường Thắng Nhất với sức chứa vài nghìn phương tiện, hiện đã chật kín. Do quá tải, sân Công an TP Vũng Tàu tại đường Nguyễn Thái Học cũng được trưng dụng để làm nơi tạm giữ phương tiện.

Vài tháng gần đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.000 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, số lượng phương tiện năm 2022 tồn 300 trường hợp. Năm 2023 là 1.000 trường hợp dẫn tới quá tải tại nhà tạm giữ phương tiện.