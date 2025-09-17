Trốn làm đi xem bóng chày, nhân viên bị sếp nhìn thấy trên màn hình

Trốn làm để đi xem trận đấu của đội bóng yêu thích, Jeff Comeaux không ngờ mình lại nổi tiếng và bị sếp phát hiện.

Jeff Comeaux nổi tiếng khi có loạt biểu cảm thú vị. Ảnh: ABC.

Jeff Comeaux (đến từ Knoxville, bang Tennessee, Mỹ) không thể ngờ mình sẽ thành hiện tượng mạng sau khi đi xem trận đấu bóng chày của đội bóng yêu thích Tennessee Volunteers (Vols) hôm thứ 7 (13/9).

Trong trận đấu căng thẳng giữa đội bóng mình cổ vũ với đối thủ đáng gờm Georgia Bulldogs - đội bất bại đến từ Peach State - loạt biểu cảm thú vị của Comeaux lại trở thành tâm điểm.

Khi chứng kiến đội đối thủ giành chiến thắng trong hiệp phụ, ông liên tục có biểu cảm khó chịu nhưng lại rất hài hước. Anh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt giận dỗi.

Người làm nhiệm vụ kiểm soát máy quay rõ ràng bắt được biểu cảm này và liên tục đưa Comeaux lên màn hình lớn mà ông không hề để ý.

Trong suốt những phút cuối cùng của trận đấu, khi tỷ số đang rất cân bằng, máy quay liên tục lia về phía người hâm mộ nhà Vols - người không hề biết rằng cả sân vận động đang cười trước biểu cảm của mình.

Camera bắt trọn biểu cảm thú vị của Comeaux. Ảnh: ABC.

Comeaux không nhận ra cho đến sau trận đấu, mở điện thoại lên, ông nhận được 200 tin nhắn từ bạn bè và người thân, bàn luận về hình ảnh của ông xuất hiện trên màn hình lớn.

Thậm chí, khi ông đang rời sân vận động, một cổ động viên nào đó đã chỉ vào anh và hét lên: "Chính là anh chàng đó!".

Không may, ông chủ của Comeaux cũng xem được video. Trước đó, ông đã trốn làm để đi xem.

"Tôi đã đến lúc nghĩ rằng, bạn biết đấy, điều tốt nhất nên làm là gọi điện xin nghỉ ốm hôm nay", ông nói, đùa rằng mình đã "bị Coldplayed" - từ lóng để chỉ tình huống bị "bắt quả tang" qua focus cam, gợi nhắc tình huống nam CEO bị "tóm sống" cảnh ngoại tình với cấp dưới trong concert của Coldplayed.

Hồi tháng 7, CEO của công ty công nghệ Astronomer, Andy Byron, và Trưởng bộ phận nhân sự Kristin Cabot bị bắt gặp tình tứ trong đêm nhạc của nhóm huyền thoại. Vụ scandal bị bóc mẽ khi nhiều người phát hiện hai người này đều đã có vợ, chồng. Vụ ngoại tình thành chủ đề gây sốt khắp mạng xã hội.

Tương tự, Comeaux cũng "nổi tiếng bất đắc dĩ" khi hình ảnh của ông được chia sẻ khắp các diễn đàn. Những ảnh chế về ông cũng nhanh chóng được tạo ra, ví dụ như tấm ảnh ông nhìn chằm chằm về phía trước, kèm chú thích hài hước "Khi người phục vụ Red Lobster nói rằng bạn không thể ăn thêm bánh quy nữa".

"Mọi người đều bàn tán hài hước về tôi. Thành thật mà nói, tôi nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ Georgia cũng như người hâm mộ Tenness", ông chia sẻ với kênh truyền hình WBIR.

Comeaux cho biết ông từng đến xem mọi trận đấu đối đầu do Vols tổ chức. Trận đấu lớn duy nhất mà ông bỏ lỡ trong hơn 12 năm là trận đấu mà Vols đánh bại hạt giống số hai Florida Gators trong hiệp phụ năm 1998, khép lại mùa giải hoàn hảo đầu tiên của họ sau nhiều thập kỷ.