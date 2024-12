Trốn truy nã từ Cà Mau đến Bình Phước thì bị bắt

Sau khi gây án tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đối tượng lẩn trốn nhiều nơi, khi đến địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, thì bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt theo Quyết định truy nã số 01 ngày 11/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau về tội “Cố ý gây thương tích” là Trần Thanh Nữa (SN 1975, HKTT tại ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Theo cơ quan Công an, ngày 20/9/2021, Trần Thanh Nữa thực hiện hành vi đánh anh Ngô Bé B. (SN 1990, trú ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) gây thương tích với tổng tỷ lệ thương tích là 35%. Sau đó, Trần Thanh Nữa bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển khởi tố bị can, sau đó ra quyết định truy nã.

Trần Thanh Nữa khi bị bắt.

Quá trình trốn tránh pháp luật, Trần Thanh Nữa đã sống lang thang tại nhiều địa phương, đến giữa tháng 11/2024, thì di chuyển đến sinh sống và làm thuê tại các vườn cao su thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Qua nắm tình hình, ngày 4/12/2024, Công an xã Lộc Thành phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Ninh và Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau truy tìm, bắt giữ Trần Thanh Nữa.

Công an xã Lộc Thành đã làm thủ tục bàn giao Trần Thanh Nữa cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.