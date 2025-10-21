Trong 3 quý đầu năm 2025, Thái Lan bán được hơn 472.000 xe

Thị trường ôtô Thái Lan tăng tốc trong 3 quý đầu năm 2025 với hơn 472.000 xe mới đăng ký, trong đó xe điện chiếm gần 20% thị phần.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Giao Thông Đường Bộ Thái Lan, tổng cộng có 472.137 xe mới được đăng ký trong 3 quý đầu năm 2025, trong đó xe điện chiếm tới 18,3% thị phần.

Trong 3 quý đầu năm 2025, Thái Lan ghi nhận có 472.137 xe mới được đăng ký, trong đó 3 thương hiệu dẫn đầu là Toyota, Honda và Isuzu chiếm hơn 60% thị phần tại quốc gia này.

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế thống trị khi ghi nhận 179.786 xe mới đăng ký, chiếm 38,1% tổng thị phần. Honda đứng ở vị trí thứ hai với 57.584 xe, tương đương 12,2% thị phần, trong khi Isuzu xếp thứ ba với 53.109 xe, chiếm 11,2%. Việc ba thương hiệu này nắm giữ hơn 60% thị phần ôtô tại Thái Lan cho thấy sức ảnh hưởng lớn của nhóm xe phổ thông đối với người tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh nhóm dẫn đầu truyền thống, các hãng xe phổ thông khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là các thương hiệu đến từ Trung Quốc. BYD cùng thương hiệu con Denza đạt 36.940 xe đăng ký mới, chiếm 7,8% thị phần. Mitsubishi xếp tiếp theo với 21.050 xe, còn MG ghi nhận 17.867 xe.

Toyota vẫn là thương hiệu dẫn đầu tại Thái Lan, với doanh số trong 9 tháng đầu năm 2025 lên đến 179.786 xe. Thành tích này hơn gấp 3 lần so với vị trí thứ hai của Honda với 57.584 xe.

Thị trường cũng chứng kiến sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thương hiệu mới như Great Wall Motor, GAC và Changan. Sự nổi lên của nhóm thương hiệu này phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng Thái Lan, khi xe điện và xe giá rẻ đến từ Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng.

Phân khúc xe sang cũng có nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2025. BMW là thương hiệu dẫn đầu trong 9 tháng đầu năm 2025 với 8.771 xe, xếp ngay sau là Mercedes-Benz với 6.785 xe. Tesla là thương hiệu xếp thứ 3 với 3.802 xe. Đây cũng là thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc xe thuần điện hạng sang.

Có đến 86.432 xe thuần điện được đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm nay, chiếm 18,3% tổng lượng xe mới. Ba vị trí dẫn đầu của phân khúc này gồm BYD, MG và GAC Aion - tất cả đều đến từ Trung Quốc.

Đáng chú ý nhất là mức tăng trưởng mạnh của xe điện. Trong 3 quý đầu năm, Thái Lan có tổng cộng 86.432 xe thuần điện được đăng ký, chiếm 18,3% tổng lượng xe mới. Trong phân khúc này, BYD dẫn đầu với 26.818 xe, theo sau là MG với 12.064 xe và GAC Aion với 8.194 xe.

Đây là ba thương hiệu đóng vai trò tiên phong trong việc phổ cập xe điện tại thị trường Thái Lan, đồng thời cũng là minh chứng cho sự chuyển dịch thị phần từ các hãng truyền thống sang những thương hiệu mới nổi. Đối với phân khúc cao cấp, xếp ngay sau Tesla lại là Volvo với 1.578 xe, BMW với 941 xe và MINI với 857 xe. Mercedes-Benz chỉ bán được 276 xe thuần điện tại Thái Lan.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Thái Lan đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường xe, đặc biệt là xe thuần điện, phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Sự tăng tốc của thị trường xe điện, cùng với sự duy trì vị thế vững chắc của các hãng phổ thông lâu đời, đang định hình lại bức tranh toàn cảnh ngành ôtô Thái Lan. Trong bối cảnh chính phủ nước này tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ xe điện, tỷ trọng xe chạy hoàn toàn bằng điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.