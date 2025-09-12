Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Trông như anime nhưng là Hà Nội

  • Thứ sáu, 12/9/2025 08:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ ảnh chụp tại bãi lau ven đê Long Biên - Xuân Quan (phường Long Biên, Hà Nội) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ khung cảnh gợi nhớ phim hoạt hình Nhật Bản.

co lau Long Bien anh 1

Bộ ảnh "anime" Hà Nội

Đầu tháng 9, Nguyễn Văn Toán (27 tuổi, sống tại Hà Nội) thực hiện bộ ảnh "Những lá thư gửi mùa hè" trên triền đê Long Biên - Xuân Quan (phường Long Biên). Anh cho biết thường xuyên đi làm qua khu vực này, nhiều hôm thấy bãi lau trắng muốt đẹp mắt nên quyết định chụp thử. Trong bộ ảnh, một cô gái hóa thân thành nữ sinh, tạo dáng với xe đạp, đọc sách hay che nắng trên triền lau, gợi khung cảnh trong trẻo, lãng mạn. Tác phẩm nhanh chóng được bạn bè chia sẻ, nhiều người nhận xét giống cảnh trong phim phim hoạt hình (anime) Nhật Bản. "Bình thường tôi ít khi được chú ý trên mạng xã hội, lần này mọi người bình luận sôi nổi khiến tôi khá bất ngờ. Thực ra đó cũng là phong cách chụp ảnh mà tôi theo đuổi bấy lâu", Toán nói với Tri Thức - Znews.

co lau Long Bien anh 2

co lau Long Bien anh 3co lau Long Bien anh 4

co lau Long Bien anh 5co lau Long Bien anh 6co lau Long Bien anh 7co lau Long Bien anh 8

Bãi lau ven đê hút khách

Từ năm 2022, triền đê Long Biên - Xuân Quan trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng yêu chụp ảnh nhờ bãi lau dài hàng trăm mét, trắng xóa vào mùa thu. Lau chỉ cao ngang gối, mọc dày nhưng không che hết người, tạo nên khung hình trong trẻo. Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi nắng vàng rọi xuống mặt lau, bầu trời trong xanh. Khung cảnh lãng mạn ngay giữa phố không chỉ hút ánh nhìn của người qua đường mà còn khiến nhiều bạn trẻ chủ động tìm đến check-in, đông đúc vào buổi chiều cuối tuần. Tuy vậy, thời tiết ảnh hưởng lớn đến bãi lau, mưa hoặc gió mùa có thể khiến lau rụng, xơ xác. Toán khuyên du khách nên tìm hiểu trước, hỏi thăm người dân để tránh những ngày bãi lau được công nhân môi trường cắt tỉa, hạn chế chụp ảnh.

co lau Long Bien anh 9

co lau Long Bien anh 10co lau Long Bien anh 11

co lau Long Bien anh 12co lau Long Bien anh 13

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Trông giống Nhật Bản nhưng là Huế

Bãi cỏ xanh mướt ven sông Hương ở Huế được nhận xét "đẹp đến nao lòng", cộng đồng mạng ví như khung cảnh ở Nhật Bản.

06:35 13/8/2025

Thêm một mùa leo Phú Sĩ đáng đau đầu của Nhật Bản

Từ mùa leo núi Phú Sĩ 2025, Nhật Bản siết chặt quy định quản lý du khách, lần đầu thu phí đồng đều 4.000 yen/người trên cả 4 tuyến đường chính để hạn chế quá tải du lịch.

15:21 2/7/2025

Du lịch Thái Lan chật vật vì baht tăng giá, Việt Nam hưởng lợi

Đồng baht tăng giá kỷ lục 4 năm khiến Thái Lan lo ngại mất lợi thế du lịch mùa cao điểm, trong khi Việt Nam và Nhật Bản nổi lên như lựa chọn thay thế.

20 giờ trước

Châu Sa

Ảnh: Nguyễn Toán

cỏ lau Long Biên đồi cỏ lau cỏ lau Hà Nội đê Long Biên Hà Nội du lịch Hà Nội cỏ lau cỏ lau trắng muốt Long Biên triền đê Long Biên

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý