Trông như anime nhưng là Hà Nội

Bộ ảnh chụp tại bãi lau ven đê Long Biên - Xuân Quan (phường Long Biên, Hà Nội) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ khung cảnh gợi nhớ phim hoạt hình Nhật Bản.

Bộ ảnh "anime" Hà Nội

Đầu tháng 9, Nguyễn Văn Toán (27 tuổi, sống tại Hà Nội) thực hiện bộ ảnh "Những lá thư gửi mùa hè" trên triền đê Long Biên - Xuân Quan (phường Long Biên). Anh cho biết thường xuyên đi làm qua khu vực này, nhiều hôm thấy bãi lau trắng muốt đẹp mắt nên quyết định chụp thử. Trong bộ ảnh, một cô gái hóa thân thành nữ sinh, tạo dáng với xe đạp, đọc sách hay che nắng trên triền lau, gợi khung cảnh trong trẻo, lãng mạn. Tác phẩm nhanh chóng được bạn bè chia sẻ, nhiều người nhận xét giống cảnh trong phim phim hoạt hình (anime) Nhật Bản. "Bình thường tôi ít khi được chú ý trên mạng xã hội, lần này mọi người bình luận sôi nổi khiến tôi khá bất ngờ. Thực ra đó cũng là phong cách chụp ảnh mà tôi theo đuổi bấy lâu", Toán nói với Tri Thức - Znews.

Bãi lau ven đê hút khách

Từ năm 2022, triền đê Long Biên - Xuân Quan trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng yêu chụp ảnh nhờ bãi lau dài hàng trăm mét, trắng xóa vào mùa thu. Lau chỉ cao ngang gối, mọc dày nhưng không che hết người, tạo nên khung hình trong trẻo. Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi nắng vàng rọi xuống mặt lau, bầu trời trong xanh. Khung cảnh lãng mạn ngay giữa phố không chỉ hút ánh nhìn của người qua đường mà còn khiến nhiều bạn trẻ chủ động tìm đến check-in, đông đúc vào buổi chiều cuối tuần. Tuy vậy, thời tiết ảnh hưởng lớn đến bãi lau, mưa hoặc gió mùa có thể khiến lau rụng, xơ xác. Toán khuyên du khách nên tìm hiểu trước, hỏi thăm người dân để tránh những ngày bãi lau được công nhân môi trường cắt tỉa, hạn chế chụp ảnh.