Trùm giang hồ Vi 'ngộ' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Sau khi bị khởi tố 2 hành vi đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") tiếp tục bị khởi tố bổ sung tội trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và vợ của Vi là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, trú 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa; nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố thêm hành vi trốn thuế. Ảnh: C.H.

Vi "ngộ" được xem là trùm giang hồ ở Thanh Hóa. Những năm trước, Vi là người tổ chức đánh bạc và bảo kê cho các sòng bạc.

Tháng 1/2007, Nguyễn Văn Vi tổ chức điều hành sới bạc ở xã Hà Long (huyện Hà Trung cũ, tỉnh Thanh Hóa), bị công an triệt phá. Sau đó, lực lượng chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với người này. Tháng 2/2020, Vi ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 29/6 vừa qua, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm việc, khám xét nơi ở và các công ty có liên quan đến Nguyễn Văn Vi và một số người khác nhằm đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Vi cầm đầu.

Ngày 30/6, Nguyễn Văn Vi bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ". Cuối tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Trong vụ án này, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; khởi tố bổ sung Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".