Trung Quốc đề xuất giới hạn khả năng tăng tốc của ôtô

Một dự thảo đang lấy ý kiến tại Trung Quốc có thể buộc ôtô phải có thời gian tăng tốc 0-100 km/h không dưới 5 giây nhằm đảm bảo an toàn.

Theo Car News China, Bộ Công an Trung Quốc vừa soạn thảo các tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới dành cho xe cơ giới, bao gồm một vài hạn chế đáng kể về khả năng tăng tốc cũng như các biện pháp an toàn nâng cao áp dụng cho ôtô điện.

Dự thảo đề xuất ôtô du lịch bán ra tại Trung Quốc phải có khoảng thời gian tăng tốc 0-100 km/h không dưới 5 giây. Biện pháp này nhằm giảm thiểu các rủi ro an toàn liên quan đến khả năng tăng tốc quá mức của ôtô, nhất là ôtô thuần điện.

Nhóm xe điện và hybrid cắm sạc được đề xuất thêm nhiều quy định an toàn mới, chẳng hạn công nghệ chống đạp nhầm chân ga có thể phát hiện thao tác nhấn ga, tự động hạn chế công suất đầu ra trong trường hợp xe đang đứng yên hoặc di chuyển chậm.

Hệ thống này cũng cần phải cung cấp các cảnh báo âm thanh, hình ảnh rõ ràng cho người lái để ngăn ngừa các tình huống tăng tốc ngoài ý muốn.

Dự thảo này cũng yêu cầu ôtô thuần điện và xe hybrid cắm sạc phải có khả năng tự động ngắt điện trong các tình huống cụ thể. Chẳng hạn, nguồn điện từ pin cao áp phải tự động ngắt khi tốc độ xe thay đổi đột ngột từ 25 km/h trở lên trong khoảng 150 mili-giây, hoặc khi túi khí đã bung.

Ôtô điện cũng được đề xuất phải luôn tự theo dõi tình trạng pin, tự động phát hiện, ghi lại và phát cảnh báo sớm với các tình trạng bất thường ở cell pin. Khi gói pin cao áp xuất hiện vấn đề nhiệt, ôtô phải cảnh báo cho người ngồi trong xe bằng âm thanh và hình ảnh rõ ràng.

Gói pin trên ôtô điện phải được trang bị các thiết bị xả áp có hướng và thiết bị cân bằng áp suất, kèm theo các kênh xả áp được thiết kế sao cho không gây nguy hiểm cho người ngồi trong cabin.

Đối với nhóm xe bus thuần điện và xe bus trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc có chiều dài từ 6 m trở lên, khoang pin phải không được bốc cháy hoặc phát nổ trong tối thiểu 5 phút kể từ khi xuất hiện cảnh báo pin. Quy định này nhằm đảm bảo hành khách trên xe có đủ thời gian sơ tán khi xảy ra sự cố va chạm.

Nội dung dự thảo cũng đề cập đến các hệ thống trợ lái, yêu cầu các xe có trang bị phải được xác minh thông qua nhận dạng sinh trắc học, hoặc đăng nhập tài khoản với xác nhận người điều khiển đã hoàn thành khóa đào tạo phù hợp trước khi tiếp tục vận hành.

Quy định này cũng yêu cầu xe phải liên tục giám sát mức độ tương tác của người lái bằng ít nhất 2 phương pháp, bao gồm giám sát tay đặt trên vô lăng và theo dõi ánh mắt tài xế.

Các chức năng phát video, chơi game trên màn hình giải trí ở táp-lô phải bị vô hiệu hóa khi phương tiện di chuyển ở tốc độ trên 10 km/h.

Dự thảo cũng nhắm đến tay nắm cửa ẩn trên ôtô, yêu cầu ôtô du lịch phải đảm bảo mỗi hành khách có thể thoát ra ngoài thông qua ít nhất 2 cửa khác nhau. Mỗi cửa xe (trừ cửa hậu) phải được trang bị cơ cấu mở cơ học cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Đối với các xe sử dụng hệ thống khóa cửa điện tử, các cửa xe bên phía không xảy ra va chạm phải tự động mở khi túi khí bung hoặc khi xuất hiện sự cố nhiệt ở pin.

Quy định này cũng sẽ cấm sử dụng phim cách nhiệt dạng gương, yêu cầu khu vực kính lái phải duy trì tỷ lệ truyền sáng tối thiểu 70%.

Các cửa thoát hiểm khẩn cấp phải trang bị kính cường lực có độ dày không quá 5 mm và không dán phim cách nhiệt, nhằm đảm bảo khả năng phá vỡ trong các tình huống khẩn cấp.

Dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp từ người dân Trung Quốc, chưa ấn định thời điểm chính thức có hiệu lực.