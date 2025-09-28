Trung Quốc - thế lực mới đứng sau đà tăng trưởng xe điện ở châu Âu

Nhóm các thương hiệu xe Trung Quốc tại châu Âu tăng trưởng doanh số đến 121% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Carscoops, tổng doanh số ôtô tại châu Âu đã tăng 5% để đạt 790.000 xe trong tháng 8, một phần nhờ nhu cầu mạnh mẽ dành cho nhóm xe điện trên khắp lục địa già. Dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) tăng trưởng đến 59%, đạt 83.900 xe tương đương 10,6% thị phần.

Dữ liệu của JATO Dynamics cũng cho thấy ôtô thuần điện (BEV) cũng ghi nhận tăng trưởng 27% so với tháng 8/2024. Thị phần BEV tại châu Âu ở tháng vừa rồi đạt 20,2%, tăng 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm, doanh số BEV tại châu Âu đã đạt 1,54 triệu xe.

“Dữ liệu cho thấy nhu cầu BEV trong tháng 8 là khá mạnh. Tuy nhiên, đà tăng trưởng 27% lại không quá ấn tượng nếu xét đến mức độ quảng bá rộng rãi của nhóm xe này trên khắp châu Âu”, ông Felipe Munoz - chuyên gia phân tích toàn cầu tại JATO Dynamics - nhận định.

Vị này cho rằng kỷ lục mới về thị phần BEV tại châu Âu phần nào chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ. Ví dụ trường hợp của Italy, vốn là thị trường không mấy hào hứng với xe BEV, thường ghi nhận doanh số khá trầm lắng trong tháng 8.

Chuyên trang Carscoops nhận định các nhà sản xuất ôtô truyền thống của châu Âu có thể không mấy lạc quan với kết quả này. Sự quan tâm của khách hàng lục địa già dành cho các thương hiệu Trung Quốc đang tăng nhanh, điều này được cho là đang gây tổn hại đến một vài thương hiệu lớn.

Dữ liệu của JATO Dynamics cho thấy Audi bán được 41.300 xe trong tháng 8, doanh số cùng kỳ của Renault là 37.800 xe. Cả hai đều là những tên tuổi lớn tại châu Âu nhưng đã bị nhóm các đối thủ Trung Quốc vượt mặt.

Nhóm này, được JATO Dynamics gọi chung bằng cái tên “thương hiệu xe Trung Quốc”, bao gồm 40 nhà sản xuất ôtô khác nhau từ quốc gia tỷ dân và ghi nhận doanh số tổng cộng 43.500 xe trong tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số nhóm thương hiệu ôtô Trung Quốc tăng trưởng đến 121%.

Chuyên trang Carscoops lưu ý dù nhóm này khá đông thành viên, có đến 84% doanh số thuộc về 5 hãng xe gồm MG, BYD, Jaecoo, Omoda và Leapmotor.

Dù nhìn nhận theo cách nào, đây cũng là tin không vui cho các thương hiệu lâu đời của châu Âu. Ngay cả khi đứng riêng lẻ, từng thương hiệu ôtô Trung Quốc cũng đạt được thành công đáng kể. MG bán được nhiều hơn Tesla và Fiat, BYD vượt qua Suzuki và Jeep trong khi Jaecoo, Omoda sở hữu doanh số tốt hơn Alfa Romeo và Mitsubishi.

Chuyên gia phân tích Felipe Munoz của JATO Dynamics cho biết khách hàng châu Âu đang phản ứng tích cực với dòng sản phẩm ngày càng cạnh tranh của các hãng xe Trung Quốc.

“Có vẻ các thương hiệu này đã giải quyết thành công các vấn đề nhận thức và mức độ nhận diện từng phải đối mặt”, chuyên gia này chia sẻ.

Các hãng xe Trung Quốc không chỉ đạt được thành công trong mảng BEV mà còn đang bán khá tốt ở thị trường PHEV. Các mẫu xe hybrid hiện không bị ảnh hưởng bởi thuế quan như ôtô thuần điện.

Trong tháng 8, đã có hơn 11.000 xe PHEV thương hiệu Trung Quốc bán ra tại châu Âu. Để dễ hình dung, tháng 8/2024 chỉ ghi nhận 779 xe PHEV Trung Quốc đến tay khách hàng lục địa già.

BYD hiện là thương hiệu xe hybrid bán chạy thứ 8 ở châu Âu. Các mẫu xe như BYD Seal U, Jaecoo J7, MG HS cũng góp mặt trong danh sách 10 xe lai xăng-điện bán chạy nhất.

Dù vậy, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 8 đã không có cái tên nào đến từ ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Volkswagen T-Roc dẫn đầu, Dacia Sandero đứng thứ nhì và Toyota Yaris Cross đứng thứ ba doanh số tháng vừa rồi.

Ở phân khúc BEV, Tesla Model Y bán chạy nhất. Tuy nhiên, doanh số giảm 37% khiến Model Y không còn góp mặt trong bảng xếp hạng chung 10 mẫu xe sở hữu doanh số cao nhất châu Âu.