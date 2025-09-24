Trung Quốc thu mua móng tay người giá cao

Móng tay người được bán với giá hàng triệu đồng mỗi kg ở Trung Quốc để làm thuốc cổ truyền, gây tranh cãi về công dụng và độ an toàn.

Móng tay người được cho là có nhiều lợi ích trong y học cổ truyền. Ảnh: Douyin.

Ở Hà Bắc, một phụ nữ khiến dư luận sửng sốt khi tiết lộ đã gom góp móng tay từ thuở nhỏ để bán. Mỗi kg có giá 150 nhân dân tệ (khoảng 21 USD ). Điều bất ngờ là những mẩu móng tưởng chừng vô giá trị ấy lại được thu mua làm dược liệu trong các cửa hàng thuốc cổ truyền.

Theo South China Morning Post, trong Đông y, móng tay gọi là “jin tui”, được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thậm chí thúc đẩy vết thương mau lành. Từ thời nhà Đường, danh y Tôn Tư Mạo đã ghi trong Thiên kim yếu phương cách dùng tro móng tay trộn sữa mẹ để chữa chứng đầy bụng ở trẻ nhỏ.

Bác sĩ He Lan, chuyên gia y học cổ truyền tại Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, cho biết vào thập niên 1960, loại dược liệu này vẫn xuất hiện trong toa thuốc ở bệnh viện. Tuy nhiên, khi y học phát triển với nhiều vị thuốc có tác dụng tương tự, móng tay dần biến mất. Một phần khác cũng vì loại nguyên liệu này tương đối khan hiếm. Trung bình một người trưởng thành mỗi năm chỉ mọc chừng 100 g móng, quá ít để làm thuốc trên diện rộng.

Dẫu vậy, câu chuyện chưa dừng lại. Theo Sohu, năm 2018, một người đàn ông Trung Quốc mua thuốc trị viêm họng và sửng sốt khi thấy thành phần ghi rõ có chứa móng tay người. Nghĩ nhà sản xuất in nhầm, anh quay lại hiệu thuốc để trả. Lúc ấy, nhân viên mới giải thích rằng theo y học cổ truyền, móng tay vốn được xem là dược liệu chữa bệnh.

Thành phần hộp thuốc có ghi rõ là "móng tay người". Ảnh: Kankan News.

Giáo sư Jimin, Đại học Y dược cổ truyền Thành Đô, cho biết để có nguyên liệu, các nhà máy dược phẩm Trung Quốc thu mua móng tay từ vùng nông thôn với giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg.

Song con số ấy không hề vô lý. Móng tay người thường chỉ mọc dài 2-5 cm mỗi năm, mỗi lần cắt đi nặng chừng 1-2 g. Muốn thu được một kg phải mất rất nhiều thời gian, bởi vậy giá mới cao đến vậy. Trước khi được bào chế thành thuốc, toàn bộ số nguyên liệu này đều phải trải qua khâu kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh.

Không chỉ móng tay, nhiều bộ phận khác của cơ thể người cũng từng đi vào y thư cổ. Trong Bản thảo cương mục, danh y Lý Thời Trân từng ghi rằng gàu trong lược, nếu hòa với cháo gạo hay rượu, có thể dùng chữa đau đầu.

Những thông tin này lập tức gây tranh cãi. Có người rùng mình đặt câu hỏi: “Móng tay đầy vi khuẩn, sao uống nổi?”. Người khác lại tỏ ra bình thản, cho rằng các công ty dược chắc chắn đã xử lý sạch sẽ. Thậm chí có người còn đùa: “Từ nhỏ tôi đã quen cắn móng. Không biết vậy có coi như đã uống thuốc từ sớm không?”.

Theo Science Direct, móng tay là một bộ phận sừng hóa đặc biệt của da. Phiến móng chủ yếu hình thành từ keratin, trong đó 80-90% là keratin “cứng” giống cấu trúc tóc, phần còn lại là keratin biểu mô “mềm”. Trái với quan niệm phổ biến, canxi chỉ chiếm khoảng 0,2% khối lượng móng, trong khi yếu tố quyết định độ cứng lại là lưu huỳnh.

Trong y học hiện đại ở châu Âu và quốc tế, móng tay người chủ yếu được xem là một chỉ dấu sức khỏe. Chúng giúp phát hiện các bệnh về gan, tim mạch, phổi hoặc thiếu dinh dưỡng qua sự thay đổi hình dáng, màu sắc và cấu trúc. Ngoài ra, móng tay, móng chân cũng được dùng làm mẫu sinh học trong xét nghiệm để phát hiện phơi nhiễm kim loại nặng, ma túy hoặc để đánh giá tình trạng dinh dưỡng.