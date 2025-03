Trước thời điểm bị bắt, Hậu 'Pháo' khai đưa 5 tỷ đồng cho một cán bộ

Trước thời điểm bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, Hậu "Pháo" nhiều lần tặng quà cho một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng cho nhiều bị can trong vụ án.

Trong đó, nhiều bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nhận hối lộ từ Hậu "Pháo" số tiền lớn. Cụ thể, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng gần 48 tỷ đồng ; ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, nhận hối lộ gần 49 tỷ đồng ; ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng.

Các bị can nêu trên vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo, can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của Nguyễn Văn Hậu được làm Chủ đầu tư; điều chỉnh, giao đất thực hiện Dự án Chợ đầu mối và các dự án khác trái quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Hậu (trái) và Phạm Hoàng Anh (phải). Ảnh: Bộ Công an.

Đối với ông Phạm Hoàng Anh, kết luận điều tra xác định ngoài việc bị cáo buộc nhận hối lộ trên 800 triệu đồng, ông Anh nhiều lần gợi ý ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đưa tiền. Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến cuối năm 2023, Hậu đã 4 lần đưa tiền cho ông Phạm Hoàng Anh.

Cụ thể, theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, vào khoảng tháng 4/2022, Hậu được Hoàng Anh liên hệ để gợi ý đưa tiền. Hậu đồng ý và chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị số tiền 500.000 USD rồi trực tiếp đưa đến nhà của riêng của Phạm Hoàng Anh ở quận Long Biên (Hà Nội). Khi đến nơi, ông Hậu trao đổi: "Em đã chuẩn bị 500.000 USD , để em bảo lái xe đưa cho lái xe của anh". Ông Anh đáp: "Anh cảm ơn". Sau đó, Hậu giao lái xe chuyển tiền cho lái xe của ông Phạm Hoàng Anh.

Lần thứ hai vào cuối năm 2022, Phạm Hoàng Anh chủ động liên hệ với Hậu tiếp tục gợi ý đưa tiền, Hậu đồng ý và tự chuẩn bị 5 tỷ đồng đưa cho Hoàng Anh tại nhà riêng của Hậu tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Lần thứ ba vào giữa năm 2023, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gợi ý Hậu đưa tiền, Hậu sau đó đồng ý và tự chuẩn bị 300.000 USD và hẹn gặp ông Anh tại nhà riêng ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Chiều tối cùng ngày, ông Hoàng Anh đến nhà riêng của Hậu thì được Hậu đưa số tiền trên.

Lần thứ tư là dịp gần Tết Nguyên đán năm 2024, ông Phạm Hoàng Anh tiếp tục liên hệ "gợi ý" Hậu đưa tiền, Hậu đồng ý và tự chuẩn bị 5 tỷ đồng giao lái xe đưa đến nhà riêng của ông Anh tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, sau lần đưa tiền này, chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào ngày 26/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu.

Theo bản kết luận điều tra, lời khai của ông Phạm Hoàng Anh thể hiện đã 4 lần nhận tiền của ông Hậu "Pháo" tổng số tiền 5 tỷ đồng và 500.000 USD .

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an kết luận: Từ năm 2022 đến tháng 1/2024, Nguyễn Văn Hậu đã đưa ông Phạm Hoàng Anh 4 lần với tổng số tiền là 5 tỷ đồng và 500.000 USD . Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này không phạm tội Nhận hối lộ, nhưng vi phạm Luật phòng chống tham nhũng nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Kết luận điều tra cũng xác định ông Phạm Hoàng Anh có vai trò giúp đỡ rất lớn tại dự án Chợ đầu mối và Tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời để doanh nghiệp của Hậu thực hiện các dự án bất động sản tại tỉnh Vĩnh Phúc cần có sự ủng hộ của Phạm Hoàng Anh.

Theo kết luận điều tra, dự án Chợ đầu mối được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư vào cuối năm 2012. Đến năm 2016, Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long không triển khai thực hiện được các phần việc như quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, do đó tỉnh đã đưa dự án vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Hậu gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phòng làm việc để trao đổi về dự án chợ đầu mối. Cả hai thống nhất việc ông Hậu mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để được tiếp tục triển khai dự án.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc sau đó có quyết định chấp thuận chủ trương, giao Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Để hoàn tất các thủ tục nêu trên, ông Phạm Hoàng Anh giữ vai trò quan trọng khi chủ trì cuộc họp với đại diện các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất việc chia tách doanh nghiệp để Công ty Thăng Long được tiếp tục thực hiện dự án chợ đầu mối.

Ngày 30/6/2017, khi đang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, ông Anh ký tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị chấp thuận đầu tư dự án, dù các hồ sơ liên quan chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Căn cứ vào tờ trình của ông Anh ký, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sau đó ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.