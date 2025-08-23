Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn

Đại học Phòng cháy Chữa cháy vừa công bố điểm chuẩn, mức cao nhất áp dụng với thí sinh nữ khu vực phía bắc.

Các chiến sĩ PCCC tập luyện cho A80. Ảnh: FBNT.

Theo đó, năm 2025, Đại học Phòng cháy chữa cháy lấy điểm chuẩn dao động từ 19,75 đến 24,23 điểm.

Đây là điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá.

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy cụ thể như sau:

Khu vực/đối tượng Điểm chuẩn Phía bắc Nam 21,1 điểm

(Nếu có tổng điểm xét tuyển là 21,1, thí sinh cần đạt điều kiện điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 60/100 điểm) Nữ 24,23 điểm Phía nam Nam 19,75 điểm Nữ 23,62 điểm

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8; nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước ngày 5/9.

Sau khi tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh, công an các đơn vị, địa phương quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh; tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về trường trước ngày 6/9 để tổng hợp, công bố thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Trong đó, Đại học Phòng cháy Chữa cháy tuyển 200 chỉ tiêu. Trường tuyển 100 chỉ tiêu phía bắc (90 nam, 10 nữ), tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra.

100 chỉ tiêu phía nam (90 nam, 10 nữ), tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.