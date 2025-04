Trường đại học 6 năm liền đứng đầu châu Á

Đại học Tokyo (Nhật Bản) được thành lập vào năm 1877, khi trường Kaisei Tokyo và trường Y Tokyo hợp nhất để tạo ra các khoa luật, khoa học, văn thư và y học, cùng với một trường dự bị đại học. Trong bảng xếp hạng năm 2025 của THE, Đại học Tokyo xếp vị trí thứ 5. Chương trình đào tạo của trường khá đặc biệt. Hai năm đầu, sinh viên theo học chương trình giáo dục khai phóng tại một cơ sở, sau đó chuyển sang cơ sở khác để học chuyên ngành đã chọn. Ảnh: The University of Tokyo.