Trường đại học hỗ trợ tiền mặt cho sinh viên vùng lũ ở Huế, Đà Nẵng

Nhiều trường đại học ở Huế, Đà Nẵng thông báo hỗ trợ tiền mặt cho giảng viên, sinh viên, đồng thời bố trí lực lượng cùng gia đình sinh viên khắc phục hậu quả sau lũ.

Trận lũ lịch sử khiến nhiều khu vực tại Huế, Đà Nẵng, Hội An chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Phạm Hùng.

Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều khu vực tại thành phố Huế ngập sâu trong nước lũ, Đại học Kinh tế (Đại học Huế) đã gửi thư động viên đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên trường.

Trong thư, nhà trường thông tin sẽ triển khai chính sách hỗ trợ nhằm động viên cán bộ, giảng viên và sinh viên vượt qua khó khăn. Viên chức và người lao động đang công tác tại trường được hỗ trợ 500.000 đồng còn sinh viên hệ chính quy được hỗ trợ 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiếp tục khảo sát và có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thư động viên của hiệu trưởng Đại học Kinh tế (Đại học Huế). Ảnh: FBNT.

"Hiệu trưởng Đại học Kinh tế tin rằng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí vượt khó, toàn thể viên chức, người lao động, người học cùng gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vững bước trong công việc và học tập", nhà trường viết trong thư.

Tương tự, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) thông báo để hỗ trợ các sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lịch sử vừa qua và động viên các sinh viên đang chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai, nhà trường quyết định chi hỗ trợ 200.000 đồng/sinh viên đối với tất cả sinh viên chính quy đang theo học trong học kỳ một năm học 2025-2026.

Số kinh phí này sẽ được chuyển vào tài khoản từng sinh viên trước ngày 5/11. Còn với các trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ xem xét và có hỗ trợ thêm sau khi có kết quả khảo sát cụ thể.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của Đại học Khoa học (Đại học Huế) cũng tổ chức khảo sát để nắm bắt thông tin những sinh viên chịu ảnh hưởng trong trận lũ, qua đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Nhà trường đã công bố link khảo sát để sinh viên cung cấp những thông tin cần thiết như mức độ thiệt hại, hình ảnh minh chứng...

Tại Đà Nẵng, Đại học Duy Tân cũng đã triển khai khảo sát thông tin gia đình sinh viên bị thiệt hại nặng và gặp khó khăn sau lũ lụt, nhằm kịp thời nắm bắt, kết nối và hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ.

Nhà trường công bố link để sinh viên điền thông tin, đồng thời khuyến khích các sinh viên hỗ trợ chia sẻ các trường hợp đang gặp hoàn cảnh tương tự.

Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức thu thập thông tin sinh viên cần hỗ trợ dọn dẹp sau lũ. Nhà trường cho biết sau đợt mưa lũ nghiêm trọng, nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Nam ngập sâu, bùn đất phủ kín, ảnh hưởng đến việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả của nhiều hộ dân, trong đó có gia đình sinh viên trường.

Vì vậy, nhà trường tổ chức khảo sát và dự kiến triển khai các nội dung như hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh nhà cửa, trường lớp; sửa chữa nhỏ, sắp xếp lại đồ đạc sau khi nước rút và tặng quà, nhu yếu phẩm cho các hộ sinh viên gặp khó khăn đặc biệt.