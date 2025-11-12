Trường đại học trả lương lên đến 200 triệu đồng/tháng

Một số cơ sở giáo dục đại học xây dựng đề án thu hút từ mức lương cao tới 200 triệu đồng/tháng, trọng dụng giảng viên giỏi để nâng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Sức hút mới trong nước

Đang là giáo sư nghiên cứu (research professor) tại ĐH Nữ Ewha danh tiếng ở Seoul (Hàn Quốc), TS Nguyễn Văn Nghĩa quyết định rời Hàn Quốc, về nước làm việc.

Theo TS Nghĩa tìm hiểu, đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên xuất sắc của ĐH Bách khoa Hà Nội có chủ trương chiêu mộ các tiến sĩ trẻ, các nhà nghiên cứu giàu tiềm năng từ trong và ngoài nước có công bố quốc tế uy tín, có định hướng nghiên cứu rõ ràng về làm việc lâu dài. Nhận thấy bản thân phù hợp với các yêu cầu của đại học này, anh quyết định nộp hồ sơ dự tuyển.

Tháng 2/2024, TS Nguyễn Văn Nghĩa chính thức trở thành người Bách khoa, đồng hành cùng khoa Hoá học, trường Hóa và Khoa học sự sống.

Không phải bắt đầu từ con số 0, đề án có những cơ chế đột phá về thu nhập, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu chuyên nghiệp để các giảng viên tài năng phát huy được hết khả năng.

Chẳng hạn, các giảng viên xuất sắc về công tác được nhà trường tài trợ kinh phí để thực hiện đề tài trọng điểm, căn cứ theo đề xuất của ứng viên và được hội đồng tư vấn thẩm định phê duyệt. Ngoài ra, giảng viên xuất sắc sẽ được nhà trường hỗ trợ để hưởng chế độ theo cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ.

TS Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1989, là một trong những gương mặt trẻ tài năng, từng theo học chương trình thạc sĩ - tiến sĩ tích hợp tại ĐH Ulsan (Hàn Quốc). Năm 2020, anh vinh dự lọt vào top 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc được đề cử Giải thưởng Quả Cầu Vàng.

Ở tuổi ngoài 30, anh đã có quỹ nghiên cứu độc lập từ Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (National Research Foundation of Korea), có sinh viên sau đại học làm việc toàn thời gian trong nhóm và một phòng thí nghiệm hiện đại, đầy đủ trang thiết bị.

TS Nghĩa kỳ vọng trong vòng 5 năm tớisẽ xây dựng được một nhóm nghiên cứu mạnh với hạt nhân là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, mở rộng mạng lưới kết nối với các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.

“Tôi không muốn nghiên cứu chỉ dừng lại ở những bài báo quốc tế thông thường, mà hướng tới các công trình chất lượng cao, góp phần ghi 'dấu vân tay' Bách khoa Hà Nội trên bản đồ khoa học thế giới. Hơn nữa, tôi mong muốn cùng đồng nghiệp và sinh viên biến những nghiên cứu cơ bản thành các sản phẩm thực sự hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống”, TS Nguyễn Văn Nghĩa nói.

Nhu cầu lớn

GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết năm 2021, ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai đề án thu hút giảng viên trẻ tài năng, xuất sắc giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn này, nhà trường đã tuyển dụng được 14 giảng viên đáp ứng yêu cầu. Năm 2025, đại học bắt đầu triển khai đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent).

Theo GS Yêm, hiện nay, trường đại học tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng giảng viên đầu ngành. Tỷ lệ giảng viên có trình độ giáo sư 0,89% trên toàn hệ thống, phó giáo sư 7,8%; đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ theo số liệu năm 2024 là 33%.

Trong khi nhiều tài năng trẻ, chuyên gia giỏi Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mong muốn trở về nhưng chưa có đủ điều kiện, chính sách phù hợp. Việc xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nhân tài là yêu cầu cấp thiết để phát triển đại học ở Việt Nam.

GS Vũ Văn Yêm chia sẻ nhân tài hướng đến trong đề án, thứ nhất là tiến sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học tốp đầu thế giới (tốp 200) hoặc tiến sĩ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc vị trí giảng viên.

Số lượng cần tuyển là 137 người (tập trung chính vào những ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học...).

Thứ hai là giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, start-up (khởi nghiệp) với vị trí trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu. Số lượng cần thu hút cả trong và ngoài nước là 72 người.

Thứ ba, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý uy tín trong nước và quốc tế vị trí mời giảng, chuyên gia, cố vấn cao cấp, số lượng 172 người.

Theo ông Yêm, lực lượng tham gia đề án sẽ được chế độ lương ưu đãi trong 3 năm đầu, được tài trợ đề tài nghiên cứu và hỗ trợ đăng ký tham gia các đề tài, dự án quốc tế; môi trường nghiên cứu hiện đại; được xây dựng lộ trình phát triển...

Đặc biệt, giảng viên sẽ được hưởng chế độ chính sách bảo hiểm sức khỏe của ĐH Bách khoa Hà Nội, hỗ trợ người thân, nhà ở, hỗ trợ hành chính...

Lương có thể dao động từ 40-150 triệu đồng/tháng đối với giảng viên là tiến sĩ trẻ, tùy theo năng lực và vị trí; với trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu, có thể nhận mức lương từ 60-200 triệu đồng/tháng.

GS Yêm kỳ vọng đến năm 2030, ĐH Bách khoa Hà Nội thu hút và tuyển dụng được ít nhất 300 nhân tài trong và ngoài nước. Hiện tại đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao của ĐH Bách khoa Hà Nội có gần 900 tiến sĩ, trong đó, trên 300 giáo sư, phó giáo sư.