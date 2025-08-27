Trường dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người đến Hà Nội xem diễu binh

Các phòng ở miễn phí đều được trang bị bình nóng lạnh, quạt, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ, nhà vệ sinh khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội trang trí cờ hoa, sẵn sàng đón người dân lưu trú trong dịp lễ. Ảnh: HUST.

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại học Bách khoa Hà Nội đã quyết định dành 1.200 chỗ ở miễn phí tại ký túc xá cho người dân từ các tỉnh xa về Hà Nội tham dự lễ diễu binh, diễu hành. Thời gian hỗ trợ lưu trú kéo dài từ sáng 30/8 đến hết ngày 2/9.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, công tác chuẩn bị chỗ ở đã được tiến hành tại tòa nhà B9 và B10 ký túc xá. Nhà B9 có sức chứa 500 chỗ còn nhà B10 có 700 chỗ, tổng cộng 1.200 chỗ lưu trú miễn phí.

Vị trí ký túc xá cũng rất thuận lợi, gần các tuyến giao thông chính, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Song song với việc bố trí chỗ ở, Đại học Bách khoa Hà Nội còn chú trọng công tác phục vụ và quản lý nhằm bảo đảm hoạt động hỗ trợ diễn ra thuận lợi. Toàn bộ cán bộ, bảo vệ, quản lý ký túc xá và nhân viên vệ sinh đều được huy động, phân công nhiệm vụ, làm việc xuyên lễ.

Các khâu như kiểm tra thông tin đăng ký, giấy tờ tùy thân, hướng dẫn nhận phòng, phổ biến nội quy, phát thẻ ra vào hoặc giấy xác nhận, bố trí cán bộ trực an ninh trật tự đều được triển khai chặt chẽ.

Từ 27/8 đến 30/8, người dân có thể đăng ký lưu trú tại ký túc xá của Đại học Bách khoa Hà Nội theo đường link nhà trường đã cung cấp.

8.800 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng tham gia hỗ trợ trong chuỗi sự kiện A80. Ảnh: Học viện Ngân hàng.

Trong khi đó, Thành đoàn Hà Nội đã huy động 8.800 tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố để tham gia phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

8.800 tình nguyện viên này được tuyển chọn từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các xã, phường trên địa bàn thành phố. Lực lượng này sẽ được phân công thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, từ hướng dẫn đại biểu, phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình, đến cấp phát cho người dân dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tham gia quản lý kho hàng, vận chuyển vật phẩm, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cũng như đón tiếp đoàn đại biểu các tỉnh, thành và khách quốc tế.