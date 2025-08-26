Trường học rợp cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh

Chỉ chưa đầy một tuần nữa, đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra. Thời điểm này, trường học trên khắp cả nước đã tràn ngập cờ Đảng, cờ Tổ quốc và biểu ngữ chào mừng, tạo nên niềm phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh, sinh viên.

80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh nước Việt Nam mới, đánh mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cách đây một tuần, trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, gần 2.000 cô trò trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) xếp thành lá cờ Tổ quốc, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam trên sân trường.

Ngoài trang trí khuôn viên và hoạt động xếp hình nghệ thuật, trường Nguyễn Siêu còn tổ chức phần thi vẽ tranh, nơi các em học sinh đã gửi gắm tình cảm và suy nghĩ của mình về Tổ quốc, về hành trình 80 năm dựng xây và phát triển đất nước. Chỉ trong 7 ngày tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 1.437 bức tranh được gửi về từ học sinh các khối lớp.

Cùng nhau tạo nên những chú chim bồ câu trắng, những chiếc nón nhỏ xinh màu đỏ, vàng và tô màu bản đồ Việt Nam… là những hoạt động đầy ý nghĩa của cô trò khối Mầm non trường Marie Curie (cơ sở Việt Hưng) thực hiện khi hướng về Tết độc lập.

Ở khối đại học, nhiều trường cũng tổ chức treo cờ và trang trí khuôn viên trường, mừng ngày lễ lớn của đất nước. Thứ hai đầu tuần, tại Đại học Đại Nam , lá quốc kỳ tung bay trong ánh nắng sớm. Thầy trò nhà trường trang nghiêm hát quốc ca dưới cờ và cùng nhau xếp hình cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng lan tỏa khắp các khu giảng đường, hành lang, sân trường tại Đại học Ngoại thương (cơ sở Quảng Ninh). Trong trang phục áo dài trắng, cầm cờ, đội nón... nhiều sinh viên, giảng viên tranh thủ ghi lại những bức hình để bày tỏ niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Sáng ngày 25/8, Học viện Ngân hàng cũng tổ chức lễ chào cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Mặc dù trời mưa rất to, gần 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn có mặt đông đủ, nghiêm trang dự lễ chào cờ và hát vang Quốc ca. Giai điệu hào hùng đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần đoàn kết và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2/9, những ngày này, không gian tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Những lá cờ tung bay trong gió là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

