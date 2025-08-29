Trường học tặng tiền cho sinh viên mừng Tết Độc lập

Một trường đại học ở tỉnh Khánh Hòa thông báo tặng quà cho 2.200 sinh viên, học viên đang theo học tại trường, nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tân sinh viên nhận món quà 100.000 đồng vào sáng 29/8. Ảnh: FBNT.

Sáng 29/8, những tân sinh viên đầu tiên của Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) nhận được phần quà 100.000 đồng từ nhà trường.

Theo nhà trường, đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về chăm lo đời sống nhân dân trong dịp lễ lớn của dân tộc; lan tỏa tinh thần đoàn kết, phấn khởi chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục; đồng thời chào mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Theo đó, nhà trường quyết định tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng. Đối tượng là tất cả sinh viên, học viên đang theo học tại trường và các tân sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học trước ngày 8/9.

Các sinh viên sẽ điền thông tin tài khoản nhận quà tại phiếu trả lời trước 23h59 ngày 2/9. Khoản tiền tặng sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của học viên, sinh viên, hoặc nhận trực tiếp tại trường từ nay đến hết ngày 5/9.

Trước đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dân số Việt Nam hiện khoảng 100 triệu, ước tính tổng số tiền chi trả là 10.000 tỷ đồng .