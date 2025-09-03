Trường học xin đổi hoa khai giảng lấy học bổng cho học sinh

Trước thềm khai giảng năm học mới, nhiều trường học thông báo không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó, các trường xin chuyển thành học bổng dành tặng học trò.

Năm học 2025-2026, nhiều trường thông báo không nhận hoa ngày khai giảng. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo thông báo từ Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), để thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, các nhà trường trực thuộc sẽ không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026.

"Nếu quý vị phụ huynh, quý đối tác có nguyện vọng, vui lòng chuyển thành hiện vật/hiện kim để cùng nhà trường trao tặng những phần quà khích lệ đầu năm học mới dành cho học sinh", thông báo nêu.

Tương tự, mới đây, hiệu trưởng trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM) cũng thông báo về việc không nhận hoa tại lễ khai giảng năm học mới và xin được đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng cho học sinh trong lễ khai giảng như một món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập.

Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức, chắp cánh tương lai cho thế hệ học sinh", hiệu trưởng viết trong thư ngỏ.

Còn tại trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng, TP.HCM), Hiệu trưởng Trương Văn Hổ cũng gửi thư ngỏ đến cha mẹ học sinh và các đối tác về việc thay đổi hình thức nhận hoa trong ngày khai giảng năm học mới.

Ông chia sẻ những năm qua, trường nhận được nhiều tình cảm yêu thương thể hiện qua những lẵng hoa tươi thắm trong ngày khai giảng. Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá.

Tuy nhiên, để hoạt động này ý nghĩa và thiết thực hơn, ông đề nghị mỗi bó hoa có thể thay bằng bộ sách giáo khoa, một chiếc cặp mới, một suất học bổng, một thẻ bảo hiểm y tế hoặc những công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho các em học sinh tại trường.

"Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia và ủng hộ từ quý vị, để cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc, nhân văn, trọn nghĩa tình", vị hiệu trưởng viết trong thư.

Trường Tiểu học Khai Minh (TP.HCM) cũng ra thông báo tương tự. Các năm học trước, nhiều trường học trên cả nước cũng thông báo không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học mới và xin được đổi thành thẻ BHYT, sách vở, học bổng để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những thông báo này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía phụ huynh học sinh, mạnh thường quân và xã hội…

Năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đây được xem là sự kiện đặc biệt "chưa từng có tiền lệ" khi Bộ GD&ĐT sẽ truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Từ 8h đến 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trong đó, các đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...