Trường lên tiếng vụ 3 học sinh có hành động phản cảm với đoàn xe A80

Nhà trường đã xác nhận 3 học sinh trong clip trên mạng là học sinh của trường, đồng thời có buổi làm việc để răn đe, giáo dục lại các em.

3 học sinh có hành động phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua địa bàn xã Xuân Mai.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 học sinh kẹp ba trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Khi đoàn xe A80 đi qua khu vực Cầu Sắt (xã Xuân Mai, Hà Nội), 3 học sinh này có hành động phản cảm.

Khi clip được lan truyền, nhiều người bức xúc và cho rằng 3 học sinh này hành động vô lễ, không phù hợp với độ tuổi học sinh. Một số người nhanh chóng phát hiện các em là học sinh tại trường THPT Lâm Nghiệp.

Chiều 17/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thu Trang, Phó hiệu trưởng trường THPT Lâm Nghiệp, xác nhận 3 học sinh trong vụ việc trên là học sinh lớp 10 của trường. Các em này mới nhập học, đang tham gia tuần lễ giáo dục quốc phòng do nhà trường tổ chức.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã nhanh chóng xác minh và có buổi làm việc với học sinh, phụ huynh vào sáng 17/8.

Tại buổi làm việc, các học sinh tường trình sự việc và nhận sai. Trước ban giám hiệu và phụ huynh, các em cũng bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi vì thời điểm đó không ý thức được lỗi sai của bản thân. Hiện, nhóm học sinh này mong muốn được sửa sai và cam kết sẽ không tái phạm.

Về việc 3 học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi, đồng thời chở ba và không đội mũ bảo hiểm, bà Nguyễn Thu Trang cho biết nhà trường cũng đã răn đe, giáo dục các học sinh vấn đề này và nhắc nhở phụ huynh quản lý con em.

Sắp tới, trường THPT Lâm Nghiệp sẽ phối hợp với công an địa phương, tổ chức một buổi giáo dục cho học sinh về cách tham gia giao thông an toàn, đúng quy định.

Bên cạnh giáo dục, răn đe, ban giám hiệu trường THPT Lâm Nghiệp sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét hành vi vi phạm của học sinh, từ đó đưa ra hướng xử lý phù hợp.