Trường nhận 178.200 nguyện vọng dự báo điểm chuẩn ra sao?

Chỉ tiêu của Đại học Công Thương TP.HCM là 8.500 thí sinh, nhưng số nguyện vọng đăng ký lên tới hơn 178.200. Điểm chuẩn nhiều ngành được dự báo tương đương năm ngoái.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công thương TP.HCM, cho biết sau 4 lần lọc ảo của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn một số ngành đã có thể dự báo.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Kinh doanh Quốc tế được dự báo bằng năm ngoái hoặc giảm nhẹ.

Các ngành như Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin có điểm chuẩn năm 2024 ở mức 20 thì năm nay, điểm chuẩn dự kiến tăng lên 21-22 điểm. Các ngành còn lại, điểm chuẩn dự kiến tương tự năm ngoái. Mức điểm chuẩn chính xác phải chờ kết thúc vòng lọc ảo toàn quốc cuối cùng.

Ông Sơn cho biết thêm năm nay, 100.983 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi đó, số nguyện vọng là 178.294, tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái.

Trong đó, nguyện vọng 1 là 13.308, nguyện vọng 2 là 16.359, nguyện vọng 3 là 17.192. Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 10 trở lên là 41.307. Ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất là Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

ThS Phạm Thái Sơn cho rằng số nguyện vọng tăng là điều hiển nhiên, xuất phát từ việc Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển sớm.

Cụ thể, các năm trước, thí sinh có thể xét tuyển sớm (học bạ, điểm kỳ thi riêng...) và có kết quả trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này dẫn đến việc khi đăng ký trên hệ thống chung của bộ, thí sinh sẽ có sự chọn lọc nguyện vọng.

Trong khi đó, năm nay, tất cả phương thức xét tuyển sẽ xét chung một đợt, khiến thí sinh phải đăng ký nhiều nguyện vọng hơn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Ông Sơn cho rằng số lượng nguyện vọng tăng có thể gây bất lợi cho các trường đại học tốp dưới do tỷ lệ ảo cao. Mặc dù có nhiều người đăng ký, nhưng số lượng thí sinh thực sự nhập học lại không nhiều.

Chia sẻ thêm, ông Sơn cho biết dù số thí sinh và nguyện vọng đăng ký tăng kỷ lục, nhưng điểm chuẩn các ngành của trường được dự báo không tăng vì phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường có mức điểm không cao.

Sau quá trình lọc ảo, từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.