Trường nói về tin phân hạng phụ huynh kim cương, vàng, đồng

Theo bản kế hoạch lan truyền trên mạng xã hội, các phụ huynh đóng góp từ 3 đến trên 20 triệu đồng sẽ được vinh danh theo các hạng kim cương, vàng, bạc, đồng.

Tối 23/9, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng "Trường THPT Yên Mỹ - chuyên mục leo rank (xếp hạng - PV) cùng phụ huynh".

Cụ thể, bài viết chia sẻ ảnh một bản kế hoạch vinh danh năm học 2025-2026. Mục đích là để huy động sức mạnh đồng hành phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng dạy - học, xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện. Cùng với đó là hỗ trợ học sinh về học tập, thể chất, tinh thần, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.

Các nội dung hoạt động sử dụng quỹ bao gồm hỗ trợ học tập, phong trào - ngoại khóa, cơ sở vật chất - môi trường, hoạt động cộng đồng - thiện nguyện.

Đáng chú ý, bản kế hoạch nêu rõ ghi nhận, tri ân đóng góp của phụ huynh theo hình thức kim cương, vàng, bạc, đồng.

Cụ thể, những phụ huynh tài trợ từ 20 triệu đồng trở lên sẽ thuộc hạng kim cương, được hưởng nhiều quyền lợi nhất.

Theo đó, quyền lợi hạng kim cương bao gồm vinh danh trong lễ khai giảng và tổng kết; bảng vàng tri ân tại trường; giấy khen và kỷ niệm chương; logo/tên đơn vị phụ huynh xuất hiện trong ấn phẩm băng rôn; được mời tham dự các sự kiện đặc biệt của trường.

Những phụ huynh đóng góp 11-19 triệu đồng được vinh danh hạng vàng, quyền lợi gồm giấy khen và thư cảm ơn, vinh danh trong lễ tổng kết, ghi tên trên bảng tri ân của trường.

Tiếp đó là phụ huynh hỗ trợ từ 6-10 triệu đồng, được vinh danh hạng bạc, nhận quyền lợi là giấy chứng nhận, ghi nhận trong báo cáo hội cha mẹ học sinh cuối năm, cảm ơn trong bản tin trường/lớp.

Cuối cùng là hạng đồng với mức hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng, được nhận thư cảm ơn từ ban đại diện cha mẹ học sinh và ghi tên trong danh sách cảm ơn của lớp/trường.

Bản kế hoạch này được cho là do hội cha mẹ học sinh trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên) xây dựng. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bản kế hoạch nhận về nhiều phản ứng tiêu cực của dư luận. Trong đó, nhiều người lên án hành động vinh danh, xếp hạng phụ huynh, cho rằng đây là hành vi phản cảm khi việc đóng góp ủng hộ dựa trên nguyên tắc tự nguyện.

Bản kế hoạch vinh danh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Lưu Phương Anh, Phó hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên), khẳng định bản kế hoạch nói trên không xuất phát từ hội cha mẹ học sinh nhà trường.

"Sáng nay, nhà trường đã làm việc với hội cha mẹ học sinh, ban đại diện khẳng định không làm bản kế hoạch này", vị hiệu phó nói.

Bà Phương Anh cho biết thêm năm nay, nhà trường kỷ niệm 60 năm thành lập nên đã có thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ từ các thế hệ giáo viên, nhân viên, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các bậc phụ huynh.

Theo đó, các cá nhân, đơn vị có thể gửi tặng bài viết, tư liệu, hình ảnh liên quan tới nhà trường hoặc hỗ trợ kinh phí, vật chất, trên tinh thần công khai, minh bạch. Nhà trường không có hạng mục vinh danh, chỉ gửi thư cảm ơn những cá nhân, đơn vị ủng hộ.

Trước các thông tin gây hiểu nhầm xuất hiện trên mạng xã hội, bà Phương Anh cho hay nhà trường tiếp tục tiến hành xác minh, không để ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, danh dự của nhà trường.