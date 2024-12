Trường 'quốc tế' mở cửa lại sau 2 ngày giáo viên bỏ việc vì nợ lương

"Trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont" thông báo tiếp tục đón trẻ và hoạt động bình thường sau hai ngày tạm dừng vì nợ lương giáo viên.

Cơ sở mầm non độc lập Núi Hoa Hồng nằm tại số 27-29 Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Ảnh: NB.

Theo thông tin từ UBND phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội), ngày 4/12, cơ sở mầm non độc lập Núi Hoa Hồng (phường Phúc Đồng) đã mở cửa trở lại, hoạt động bình thường sau hai ngày giáo viên đình công vì nợ lương.

Sự việc bắt nguồn từ tối 1/12, giáo viên tại cơ sở mầm non độc lập Núi Hoa Hồng (thường được quảng cáo là trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont) thông báo với phụ huynh rằng không thể tiếp tục đi dạy vì không được trả lương, sau nhiều lần trường hứa hẹn.

Hôm 2/12, cơ sở này tổ chức cuộc họp phụ huynh và nhân viên, trình bày các kế hoạch định hướng phát triển sau sự việc trẻ phải dừng đến lớp vì giáo viên đình công.

Theo biên bản, trường cho biết kỳ lương tháng 10 đáng nhẽ vào ngày 15/11 nhưng chưa trả. Trường cam kết trong giờ hành chính ngày 2/12 sẽ thanh toán toàn bộ lương để mở cửa đón học sinh. Tuy nhiên, trường không thực hiện, tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 3/12.

Sáng 3/12, UBND phường Phúc Đồng cùng Phòng GD&ĐT quận Long Biên đã xuống kiểm tra tại nhóm lớp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở, đoàn kiểm tra không liên lạc được. Chỉ 5 giáo viên và 2 nhân viên có mặt tại cơ sở để hoàn trả đồ dùng dụng cụ cá nhân của trẻ cho phụ huynh.

Qua xác minh với giáo viên, nhân viên có mặt tại cơ sở, phường cho biết ngày 2/12, bà Tạ Thị Phương Mai (đại diện của cơ sở) tổ chức cuộc họp nói trên. Cơ sở chậm chi trả lương tháng 10, tháng 11/2024; cam kết hoàn thành chi trả lương cho giáo viên, nhân viên trong ngày 2/12. Trường cam kết với phụ huynh học sinh sẽ tiếp tục trông trẻ từ ngày 3/12.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cô P.T.K.D, giáo viên làm việc tại cơ sở Núi Hoa Hồng, phản ánh chưa được chủ cơ sở chi trả lương và các chế độ chính sách; cơ sở tạm dừng không đón học sinh.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, UBND phường Phúc Đồng thông báo tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Núi Hoa Hồng 7 ngày, kể từ ngày 3/12 đến ngày 10/12; yêu cầu chủ cơ sở báo cáo giải trình về phường và khắc phục toàn bộ nội dung đã cam kết tại cuộc họp ngày 2/12.

Tuy nhiên, đến 18h30 ngày 3/12, chủ cơ sở báo cáo pPòng GD&ĐT, UBND phường Phúc Đồng đã thanh toán toàn bộ tiền nợ lương tháng 10 cho giáo viên, nhân viên. Lương tháng 11 sẽ chi trả trong khoảng 10-15/12, theo hợp đồng thỏa thuận. Đồng thời, trường xin phép tiếp tục đón trẻ và hoạt động bình thường vào ngày 4/12.

Trường hợp phụ huynh không muốn cho con tiếp tục học tại lớp mầm non độc lập Núi Hoa Hồng, trẻ sẽ bố trí chỗ học tại trường mầm non Phúc Đồng (trường công lập tại phường Phúc Đồng).

Cũng theo UBND phường Phúc Đồng, cơ sở mầm non nói trên được cấp phép vào tháng 3/2023 với tên gọi là "Nhóm lớp mầm non tư thục Núi Hoa hồng", không phải "trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont" như quảng cáo và biển hiệu.

Theo trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT Hà Nội, cơ sở mầm non độc lập Núi Hoa Hồng nằm tại số 27-29 Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, do bà Nguyễn Thị Nhung là chủ cơ sở. Tổng số trẻ tại cơ sở là 35, tổng số giáo viên có trình độ chuyên môn sư phạm là 5.