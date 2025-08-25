Trường top chỉ lấy điểm chuẩn 15

Ở một số trường đại học, trong khi nhiều ngành lấy điểm chuẩn xấp xỉ 30, lại có những ngành chỉ cần đạt 15-17 điểm đã có thể trúng tuyển.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tại Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), hai ngành lấy điểm cao nhất - lên tới 30 điểm - là ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung.

Tiếp đến là ngành Sư phạm tiếng Nhật với điểm chuẩn 28,1; Sư phạm tiếng Hàn Quốc lấy 27,81 điểm. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Trong khi đó, cũng ở trường này, ngành Kinh tế tài chính (chương trình liên kết quốc tế) lại chỉ lấy 15,06 điểm, cách ngành cao nhất tới gần 15 điểm. Như vậy, nếu không có điểm cộng, thí sinh chỉ cần đạt 5,02 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển ngành này.

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) cũng gây bất ngờ khi hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc lấy điểm chuẩn tuyệt đối. Tuy nhiên, có tới 5/12 ngành ở trường này lấy điểm chuẩn 15, bao gồm Quốc tế học, Việt Nam học, Hoa kỳ học, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp.

Đại học Sư phạm TP.HCM cũng ghi nhận tình huống tương tự, khi nhiều ngành lấy điểm chuẩn từ 29 như Sư phạm Hóa với 29,38 điểm, Sư phạm Ngữ văn với 29,07 điểm.

Bốn ngành khác lấy điểm chuẩn từ 28 gồm Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Vật lý… Tuy nhiên, ngành Ngôn ngữ Nga có điểm chuẩn thấp nhất với mức 18,25, Ngôn ngữ Pháp lấy 19 điểm, Công nghệ giáo dục với 19,25 điểm...

Tương tự, tại Đại học Y Hà Nội, ngành Tâm lý học xét khối C00 tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất, lên tới 28,7 điểm. Tiếp đến là ngành Y khoa với 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm, cùng xét khối B00.

Tuy nhiên, có tới ba ngành ở trường này lấy điểm chuẩn ở mức 17, gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa). Một ngành lấy 17,3 điểm là Kỹ thuật phục hồi chức năng (phân hiệu Thanh Hóa).

Một số ngành khác lấy điểm chuẩn ở mức 18 gồm Y tế công cộng (18,2 điểm, xét tổ hợp B00, B08); Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa (18,35 điểm), Dinh Dưỡng (18,75 điểm).

Đại học Y Dược TP.HCM cũng gây chú ý khi điểm chuẩn ngành Y khoa lên tới 27,34 điểm, Răng Hàm Mặt lấy 26,45 điểm. Tuy nhiên, các ngành Công tác xã hội, Y tế công cộng lại chỉ lấy 17,25 và 17 điểm.

Tương tự, ở Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), với các ngành như Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến), Trí tuệ nhân tạo, thí sinh phải đạt xấp xỉ 30 điểm mới có thể trúng tuyển.

Trong khi đó, thí sinh chỉ cần đạt 17 điểm ở khối D07 và 17,6 điểm tổ hợp B00 là có thể đỗ vào ngành Khoa học môi trường (chương trình tăng cường tiếng Anh).

Đại học Giao thông Vận tải cũng không ngoại lệ khi nhiều ngành lấy điểm chuẩn thấp. Ví dụ, chương trình chất lượng cao Công trình giao thông đô thị Việt Nhật chỉ lấy điểm chuẩn 16,19 điểm, ngành Quản lý xây dựng (chương trình chất lượng cao) lấy 16,36 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh) lấy 17,25 điểm.

Trong khi đó, để đỗ vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thí sinh phải đạt từ 27,52 điểm.

Tình huống này cũng ghi nhận ở phân hiệu TP.HCM của trường khi Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn 27,38; nhưng ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh) lấy 15,12 điểm; ngành Quản lý đô thị và công trình lấy 15,06 điểm.