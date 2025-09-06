Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn

Trường Tiểu học Thái Thịnh thừa nhận đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lễ khai giảng.

Danh sách do nhà trường trình chiếu được phụ huynh chụp lại và chia sẻ trên mạng.

Tối 5/9, mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung phản ánh trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) trình chiếu danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lễ khai giảng để trao quà.

Trong danh sách xuất hiện các dòng chữ như "GĐ (gia đình) có hoàn cảnh khó khăn", "HS (học sinh) bị K hạch", "BM (bố mẹ) bỏ nhau ở với bà", "HS tình thương", "HS khuyết tật - GĐ có hoàn cảnh khó khăn", "HS khuyết tật vận động"...

Sau khi phản ánh, bài viết nhận về nhiều lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc trình chiếu công khai hoàn cảnh của học sinh là hành động thiếu nhân văn. Dù có mục đích tốt là kêu gọi sự giúp đỡ nhưng lại vô tình làm tổn thương đến tâm lý và lòng tự trọng của học sinh.

Nửa ngày sau khi bài viết xuất hiện, trưa 6/9, trang thông tin chính thức của trường Tiểu học Thái Thịnh đã xác nhận sự việc và đăng tải thư xin lỗi.

Nhà trường thừa nhận việc trình chiếu danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình, trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự là sơ suất lớn.

Trường cũng nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

"Nhà trường trân trọng xin lỗi và cảm ơn!", trang Fanpage của trường nêu.