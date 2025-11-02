Truy bắt nghi phạm chân đeo còng số 8 trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng

Li Shang Ze, nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đã bỏ trốn khỏi bệnh viện khi đang điều trị bệnh.

Ngày 2/11, Công an TP Đà Nẵng đang truy bắt Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi đang điều trị bệnh tại đây.

Nghi phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này trốn khỏi bệnh viện và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Khi chạy trốn, Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân.

Công an các đơn vị, địa phương đã được yêu cầu khẩn trương tập trung rà soát, truy tìm, bắt giữ Li Shang Ze.