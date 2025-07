Truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm

Khởi tố 2 đối tượng lừa bán 'bùa chú' cho 8 người dân

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh Trần Thị Huỳnh Như (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) và Danh Lợi (SN 2004, ngụ TP Cần Thơ).