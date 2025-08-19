Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy bắt nhanh đối tượng gây thương tích và hiếp dâm bé gái

  Thứ ba, 19/8/2025 11:34 (GMT+7)
Phòng CSHS Công an An Giang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú huyện Châu Thành, Sóc Trăng (cũ), nay là TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M. (SN 1990, cư trú ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái tên N.H.N.K.B. (SN 2011) đi cùng bạn là Đ.M.Đ. (SN 2013) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện B. và Đ. bị trói 2 tay, 2 chân tại một ruộng khoai cao, thuộc khu vực ấp Mỹ Hóa, xã Phú Tân.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, trực tiếp lấy lời khai Thạch Thanh Tuấn.

Lúc này, B. trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị xâm hại, còn Đ. trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương nên đã đưa B. và Đ. đến Trung tâm Y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe B. và Đ. đã ổn định.

Qua xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Cố ý gây thương tích", nên Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Trưa 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn đang ở nhà tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang, trước sự ngỡ ngàng của vợ, con Tuấn và người dân xung quanh.

Thạch Thanh Tuấn thời điểm bị bắt.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, vào khoảng 17h ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma túy, Thạch Thanh Tuấn điều khiển môtô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang đậu bên đường, thấy Đ. điều khiển xe đạp điện chở N.H.N.K.B., Tuấn gọi lại nhờ Đ. đi mượn giùm cây tuốc nơ vít để sửa xe. Đ. đồng ý và chạy xe đi mượn tuốc nơ vít.

Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ. và B. 50.000 đồng, nhưng cả hai không nhận. Tuấn rủ Đ. và B. đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai cao vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng cây kiềm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B. và Đ. nhiều cái để khống chế tinh thần, sau đó xé quần áo B. đang mặc để trói tay, chân Đ. rồi hãm hiếp B. Thực hiện hành vi đồi bại xong, Tuấn trói tay, chân B. lại rồi dùng vải nhét vào miệng B. và Đ. để không cho nạn nhân tri hô, rồi Tuấn lên môtô rời khỏi hiện trường.

  • Cần Thơ

    Cần Thơ
    • Diện tích: 1.439,2 km²
    • Dân số: 1.450.000 người
    • Phân chia hành chính: 5 quận, 4 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 292
    • Biển số xe: 65

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

  • Sóc Trăng

    Sóc Trăng

    Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hạ nguồn của sông Hậu, là nơi sông Hậu đổ vào biển Đông tại hai cửa Định An và Trần Đề, với dân số và diện tích điều đứng thứ 6 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Bạn có biết: Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh'leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi", Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là "Sốc-Kha-Lang" rồi sau đó thành Sóc Trăng.

    • Diện tích: 3,311.6 km2
    • Dân số: 1,308,300 (2012)
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố (TP. Sóc Trăng), 2 thị xã, 8 huyện
    • Mã bưu điện: 299
    • Biển số xe: 83

