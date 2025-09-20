Truy bắt nhóm thiếu niên chém người trong quán cà phê ở TP.HCM

Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy bắt nhóm thiếu niên cầm hung khí chém người trong quán cà phê, thu giữ tang vật, đang truy tìm hai đối tượng còn lại.

Hung khí các đối tượng sử dụng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 20/9, Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết lực lượng Công an đang phối hợp truy bắt nhóm thiếu niên dùng mã tấu chém người trong một quán càphê trên địa bàn phường xảy ra vào tối 16/9.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h ngày 16/9, Công an phường Phước Thắng tiếp nhận nội dung thông tin trình báo từ chị T.T.S (sinh năm 1990, trú trên địa bàn phường) về việc khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày có một nhóm thiếu niên cầm mã tấu xông vào một quán càphê ở khu vực đường Cầu Cháy, phường Phước Thắng đuổi chém nhiều nhát vào một thiếu niên khác trong quán.

Vào thời điểm đó, chị T.T.S cùng con gái đang ngồi uống cà phê với hai người bạn trong quán. Bàn bên cạnh có một nhóm thiếu niên cũng đang ngồi uống càphê.

Mọi người đang nói chuyện bình thường thì bất ngờ có một nhóm thanh niên cầm hung khí từ ngoài xông vào đuổi đánh một người tên N.H mặc áo khoác đen ngồi uống nước bàn bên cạnh cùng nhóm thiếu niên.

Bị bất ngờ, nhóm thiếu niên này bỏ chạy vào bên trong quán. Tuy nhiên, nhóm thiếu niên cầm hung khí vẫn đuổi theo và chém nhiều nhát vào người thiếu niên N.H.

Quá sợ hãi, khi bỏ chạy, con gái chị T.T.S đã làm rơi chiếc điện thoại di động hiệu OPPO (trị giá khoảng 6,4 triệu đồng) thì bị một người trong nhóm cầm hung khí nhặt và chạy đi. Dù chị đã la lớn đòi lại điện thoại nhưng người này không trả.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phước Thắng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, truy vết. Qua đó xác định có 12 đối tượng là thiếu niên độ tuổi 14-17 tuổi liên quan đến vụ việc và tiến hành truy bắt để phục vụ điều tra.

Tính đến chiều 20/9, lực lượng Công an đã bắt được 10 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có chiếc điện thoại của con chị T.T.S và đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại.