Truy bắt nóng kẻ xông vào nhà, cướp tài sản của cụ bà 72 tuổi

Bà V.T.H. đang nghỉ trưa, thì bất ngờ một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào nhà, rồi dùng dao uy hiếp bà H, để cướp dây chuyền vàng bà đang đeo trên cổ.

Ngày 3/6, Công an TP Huế đã xác định được danh tính đối tượng xông vào nhà bà V.T.H. (SN 1953, trú tại phường Trường An, quận Thuận Hóa) để cướp tài sản, đó là Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú tại số 6 Hải Triều, phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Công an đang lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 2/6, bà V.T.H. là chủ nhà khi đang giờ nghỉ trưa, thì bất ngờ một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào nhà bà H rồi dùng dao uy hiếp, để cướp dây chuyền vàng bà đang đeo trên cổ.

Theo camera an ninh ghi lại, sau khi cướp tài sản, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và lúc này, bà H kêu cứu thì người dân gần đó chạy đến.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt thành công đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Lộc khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần, Lộc nảy sinh hành vi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Được biết, Lộc từng làm thuê tại nhà bà H, nên biết bà H có tài sản, thường hay ở nhà một mình, nhà có hàng tạp hóa nhỏ nên cổng thường không khóa. Vì vậy, lợi dụng buổi trưa vắng người, nên Lộc đã đột nhập vào nhà bà H để cướp tài sản.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Lộc.