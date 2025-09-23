Truy nã 2 đối tượng liên quan đến 2 vụ đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng Bùi Quốc Anh (SN 1984, quê Nghệ An), Nguyễn Hoàng Trọng (SN 1979, quê quán Tiền Giang cũ, nay là Bến Tre) để xử lý về hành vi "đánh bạc".

Bùi Quốc Anh tham gia trong vụ đánh bạc bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệt phá hồi tháng 3/2014 tại căn nhà số 211 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới, TP.HCM).

Tháng 9/2016, các đối tượng trong vụ án bị khởi tố, nhưng Bùi Quốc Anh đã trốn khỏi địa phương. Tháng 1/2017, Cơ quan CSĐT quyết định truy nã Bùi Quốc Anh. Sau 11 năm, Cơ quan CSĐT quyết định tiếp tục truy nã Bùi Quốc Anh dể hoàn tất hồ sơ vụ án.

2 đối tượng Hoàng Trọng và Quốc Anh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.

Giống như Bùi Quốc Anh, đối tượng Nguyễn Hoàng Trọng tham gia đánh bạc tại căn nhà số 14, Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh cũ (nay là phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM) bị Cơ quan CSĐT triệt phá vào ngày 19/3/2017.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, nhưng Trọng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13/11/2018, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Trọng. Để hoàn tất hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT tiếp tục phát lệnh truy nã Trọng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông tin truy nã 2 đối tượng trên nên bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt giữ và giao cho Cơ quan CSĐT. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận 2 đối tượng trên, người dân hoặc cơ quan chức năng cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 47, đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM), gặp điều tra viên Trần Văn Chung.