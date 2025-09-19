Truy nã bị can Nguyễn Thế Bình liên quan đến hoạt động ngân hàng

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 957/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/9/2025 và Quyết định truy nã số 3338/QĐTN-CSKT-P2 ngày 13/9/2025 đối với:

Bị can Nguyễn Thế Bình.

Họ và tên: Nguyễn Thế Bình; Giới tính: Nam;

Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1954 tại Hưng Yên;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank);

Thẻ CCCD: 033054002098;

Hộ chiếu số C7631166 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp ngày 25/6/2019;

Nơi thường trú: 11.8 lô B Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh;

Nơi ở hiện tại: 11.8 lô B Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh,

Tội danh bị khởi tố "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự, trốn năm 2025; chỗ ở trước khi trốn: 11.8 lô B Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 233, 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thế Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ Điều tra viên Trịnh Quang Thái (SĐT 0989826535), Lưu Xuân Hải (SĐT 0983811805), Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.