Truy nã đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

  • Thứ hai, 22/9/2025 15:16 (GMT+7)
  • 15:16 22/9/2025

Ngày 22/9, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh truy nã đối với Dương Huệ Tính (SN 1999, ngụ khóm Đa Cần, phường Hòa Thuận, Vĩnh Long; sinh sống tại khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, Vĩnh Long).

Theo hồ sơ, Dương Huệ Tính bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM khởi tố về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo Quyết định khởi tố bị can ngày 10/9. Tuy nhiên, đến ngày 14/9, Tính đã bỏ trốn.

Dương Huệ Tính có đặc điểm nhận dạng: cao 170 cm, có hình xăm ở đùi trái và trước ngực.

Dương Huệ Tính bị truy nã về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và giải ngay Dương Huệ Tính đến Cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TP.HCM; số điện thoại: 0693188508 và 0938343434), gặp Điều tra viên Hoàng Anh Tuấn.

