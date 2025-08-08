Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng

Bằng kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực bảo hiểm, Tú đã dùng thủ đoạn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 8/8, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng phát thông báo truy nã Lê Tấn Tú (SN 1993, quê quán tổ 14, KP Ngã Ba, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ) để xử lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ vụ việc, Tú là nhân viên Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas trên địa bàn tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ). Từ năm 2021 đến 2023, bằng kiến thức và các thủ đoạn của mình, Tú đã sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 2,7 tỷ đồng của nhiều người. Sau khi bị phát hiện, Tú đã bỏ trốn.

Đối tượng Lê Tấn Tú.

Ngày 12/8/2024, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với Lê Tấn Tú. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ xác định Lê Tấn Tú đã có hành vi sử dụng các tài liệu giả có thông tin sai sự thật để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến ngày 28/7/2025, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã số 04/QĐ-TN đối với bị can Lê Tấn Tú về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lê Tấn Tú đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Lê Tấn Tú, phải báo ngay cho Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Ngõ 296 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.