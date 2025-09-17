Truy nã Nguyễn Thị Tuyền đánh bạc ở Tây Ninh

Trước đó, Tuyền đánh bạc trên địa bàn, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình điều tra, Tuyền đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị người dân khi phát hiện Tuyền hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng, thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an gần nhất.
Đối tượng Tuyền.
Đề nghị gia đình vận động, thuyết phục đối tượng nhanh chóng đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh).
