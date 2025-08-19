Truy nã thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, cho biết đơn vị đang truy nã Thái Thành Vinh, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà", theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 371/QĐ-CSKT-P2 ngày 22/02/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can 112/C03-P13 ngày 26/03/2019 và Quyết định truy nã số 11/C03-P13 ngày 09/05/2019, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đối với Thái Thành Vinh, Giới tính: Nam. Sinh ngày: 27/11/1985 tại TP.HCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà; Số CMND: 023798155; cấp ngày 07/04/2000; tại Công an TP.HCM; Nơi cư trú: Số 406/55 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM (trước đây).

Bị can Thái Thành Vinh.

Căn cứ Điều 233, 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao; Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an yêu cầu bị can Thái Thành Vinh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Thái Thành Vinh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Thái Thành Vinh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ Điều tra viên Lưu Tiến Hưng (SĐT 0919.692.491), Phòng 2/Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.