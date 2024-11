Truy 'ông trùm' cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng bay lắc

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 4 đối tượng "bay lắc" trong căn hộ liền kề.

Hồi 9h15 ngày 21/11, Công an phường Định Trung phối hợp Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bất ngờ kiểm tra hành chính phòng 302 căn hộ liền kề L6-04, khu đô thị VCI, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lô Thị Minh Thư (SN 2005, quê quán tỉnh Nghệ An); Phạm Tiến Phúc (SN 2002, quê quán Vĩnh Phúc); Bàn Văn Tứ (SN 2004, quê quán Tuyên Quang), và Vàng Thị K (SN 2006, quê Hà Giang).

Các đối tượng trong vụ án.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy; 2 mảnh viên nén có khối lượng là 0,311 g ma tuý MDMA (kẹo); 4 túi nylon bám dính tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an làm rõ đối tượng bán ma tuý cho các đối tượng trên sử dụng là Triệu Tiến Dũng (SN 1992, trú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Dũng tại khu vực cổng khu đô thị VCI, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện đối với Triệu Tiến Dũng; kết quả thu giữ 1 ôtô, 3 cân tiểu ly, 52 túi bên trong chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 45,9240 g là ma tuý ketamin; 68 viên nén có tổng khối lượng 28,8244 gam là ma túy MDMA (kẹo). Tổng khối lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là 75,0594 g.

Đối tượng trong vụ án.

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lô Thị Minh Thư và Phạm Tiến Phúc về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Bàn Văn Tứ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; Triệu Tiến Dũng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.