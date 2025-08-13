Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy tìm chiếc xe tải liên quan đến cái chết của cô gái 20 tuổi

  • Thứ tư, 13/8/2025 12:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thời điểm phát hiện chị M. bị TNGT tử vong trên đường, người dân thấy chiếc xe tải rời khỏi hiện trường. Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đang trích xuất camera xung quanh khu vực, tổ chức truy xét phương tiện liên quan này.

Khoảng 5h ngày 13/8, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Thái Bình nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện cô gái trẻ tử vong trên đường, trước số nhà 405, cạnh chiếc xe tay ga BKS 59Y3-951... nên báo với Công an.

Cong an Bay Hien, Duong Nguyen Thai Binh, Chuyen khao, Duong Truong Chinh, Xe ga anh 1

Hiện trường vụ TNGT khiến chị M. tử vong.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là chị D.N.M. (SN 2005). Công an phường Bảy Hiền trích xuất một số camera khu vực này phát hiện, chị M. trong lúc lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình hướng ra đường Trường Chinh, đến vị trí trên thì va chạm với một xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Cong an Bay Hien, Duong Nguyen Thai Binh, Chuyen khao, Duong Truong Chinh, Xe ga anh 2

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://cand.com.vn/Giao-thong/truy-tim-chiec-xe-tai-lien-quan-den-cai-chet-cua-co-gai-20-tuoi-i777863/

Anh Thư/Công an Nhân dân

Công an Bảy Hiền Đường Nguyễn Thái Bình Chuyên khảo Đường Trường Chinh Xe ga Tp. Hồ Chí Minh Công an Bảy Hiền Đường Nguyễn Thái Bình Chuyên khảo Đường Trường Chinh Xe ga

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý