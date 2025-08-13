Truy tìm chiếc xe tải liên quan đến cái chết của cô gái 20 tuổi

Thời điểm phát hiện chị M. bị TNGT tử vong trên đường, người dân thấy chiếc xe tải rời khỏi hiện trường. Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đang trích xuất camera xung quanh khu vực, tổ chức truy xét phương tiện liên quan này.

Khoảng 5h ngày 13/8, nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Thái Bình nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện cô gái trẻ tử vong trên đường, trước số nhà 405, cạnh chiếc xe tay ga BKS 59Y3-951... nên báo với Công an.

Hiện trường vụ TNGT khiến chị M. tử vong.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là chị D.N.M. (SN 2005). Công an phường Bảy Hiền trích xuất một số camera khu vực này phát hiện, chị M. trong lúc lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình hướng ra đường Trường Chinh, đến vị trí trên thì va chạm với một xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.