Truy tìm đại diện công ty giáo dục liên quan vụ chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Cụ thể, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang kiểm tra, xác minh đơn tố giác bà Nhung, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty Công Ty TNHH Giáo Dục Trần Đặng (tọa lạc phường 12, quận 6, TP.HCM) có hành vi chiếm đoạt 1 tỷ đồng tiền đặt cọc chuyển nhượng Trường THCS và THPT Đào Duy Anh.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, hiện bà Nhung không còn sinh sống tại nơi đăng ký thường trú và chính quyền địa phương không biết nơi ở và làm việc của Nhung.
Lê Thị Hồng Nhung. Ảnh: Công an cung cấp.
Đề nghị bà Nhung đến phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Kiều Giang, ĐT: 0977994869 để làm việc liên quan đến đơn tố giác.
Trường hợp bà Nhung không đến làm việc theo yêu cầu, cố tình vắng mặt mà không có lý do chính đáng, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý.
