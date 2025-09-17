Truy tìm đối tượng giật túi xách, sàm sỡ cô gái tại chung cư mini

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt lao vào khu chung cư mini ở Hà Nội, sàm sỡ cô gái rồi giật túi xách bỏ chạy.

Chiều 17/9, lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà cho biết Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác minh clip cô gái bị sàm sỡ, cướp túi xách.

Lực lượng chức năng đã rà soát hệ thống camera an ninh quanh khu vực, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm hình ảnh, thông tin phục vụ công tác truy tìm nghi phạm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, bất ngờ lao vào khu chung cư mini, giở trò sàm sỡ cô gái rồi giật túi xách của nạn nhân.

Người đàn ông sàm sỡ cô gái rồi giật túi xách của nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 13/9, tại ngõ 444 Đội Cấn, phường Ngọc Hà.

Nạn nhân là chị H. (33 tuổi, cư dân sống tại chung cư mini). Khi vừa dừng xe ở khu vực để xe, chị H. bị một người đàn ông lạ mặt áp sát, giở trò sàm sỡ rồi giật phăng túi xách trước khi tẩu thoát.

Trong túi có một điện thoại iPhone 15, khoảng 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng và đồ dùng cá nhân. Do sự việc diễn ra quá nhanh, chị H. chỉ kịp hô hoán trong hoảng loạn, không kịp phản ứng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị H. trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.