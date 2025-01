Truy tìm người phụ nữ bị 'tố' lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang truy tìm người phụ nữ có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn tố giác tội phạm của 13 công dân ở tỉnh Nam Định, Tuyên Quang và TP Hải Phòng tố giác Nguyễn Thu Hà (SN 1977, trú tại phường Trung Phụng, nay là phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền 1,97 tỷ đồng bằng hình thức nhận làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Australia.

Truy tìm Nguyễn Thu Hà.

Căn cứ yêu cầu điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thu Hà.

Đề nghị, cơ quan các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy tìm. Khi thấy đối tượng truy tìm, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định địa chỉ số 117 Quốc lộ 10, phường Lộc Vừng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, điều tra viên Phạm Văn Hòa.