Truy tìm người phụ nữ cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Một phụ nữ đi vào tiệm vàng ở huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) giả vờ mua 5 chỉ vàng 9999. Khi chủ tiệm đưa vàng ra, người phụ nữ này cướp số vàng trên rồi lên xe máy của một thanh niên tẩu thoát.

Ngày 29/9, Công an huyện Ea H'Leo cho biết đơn vị đang truy tìm người phụ nữ gây ra vụ cướp giật ở tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Ea Đrăng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h15 ngày 28/9, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đến tiệm vàng T.Đ. ở thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’Leo).

Khi tới nơi, nam thanh niên ngồi trên xe máy đợi ngoài đường, còn người phụ nữ vào bên trong hỏi mua 5 chỉ vàng 9999.

Lúc này, chủ tiệm đưa 4 chiếc nhẫn vàng 9999 (trọng lượng 5 chỉ vàng) để trên tủ kính. Lợi dụng sơ hở, người phụ nữ này nhanh chóng cầm toàn bộ số vàng nói trên rồi lên xe máy do nam thanh niên chờ sẵn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ea H'leo nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Theo cơ quan công an, xe máy do nam thanh niên điều khiển không có biển kiểm soát.