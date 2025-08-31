Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Trước đó, chị N.T.L đến Cơ quan Công an tố giác Trịnh Thị Thủy có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh nội dung tin tố giác xác định, năm 2021, qua giới thiệu L. nhận chuyển nhượng của Thủy 1 thửa đất có diện tích hơn 123m2 tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với giá 1 tỷ đồng. Sau đó, L. và Thủy đã thỏa thuận ký hợp đồng đặt cọc 400 triệu đồng, số tiền còn lại Thủy sẽ nhận khi công chứng sang tên xong. Qua tìm hiểu, L. phát hiện thửa đất trên không phải của Thủy nên Thuỷ nói sẽ giao 2 thửa đất tại tỉnh Thanh Hoá cho L., nhưng L. phải trả thêm cho Thủy số tiền 420 triệu đồng.
Trịnh Thị Thủy (trái) và Quyết định của công an đối với Trịnh Thị Thủy.
Tin lời Thủy, gia đình L. đã chuyển vào tài khoản của Thuỷ 220 triệu đồng. Mấy ngày sau, Thuỷ đưa cho L. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Thủy và yêu cầu L. đưa thêm 200 triệu đồng. Lúc này, L. nghi ngờ nên nhờ bạn xem giùm thì phát hiện 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủy đưa là giả. Sau đó, L. làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an và giao nộp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Qua giám định, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Thủy giao cho L. là giả.
Ngày 27/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện không rõ Thủy đang ở đâu . Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Thủy thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT, địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.
