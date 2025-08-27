Truy tìm nhóm đối tượng dùng súng bắn chết người trên Quốc lộ 9

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng trên Quốc lộ 9 dùng súng bắn chết anh Hồ Văn Triều ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 26/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin khoảng 21h30 ngày 25/8, Hồ Văn Triều (SN 2002, ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi xe máy từ Cam Lộ về nhà, đến ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà, thì gặp 4 đối tượng không rõ lai lịch điều khiển 2 môtô đang đứng bên đường.

Triều dừng xe tiến đến hỏi chuyện, nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Một trong 4 đối tượng lạ mặt này đã dùng súng bắn vào vùng bụng của Triều rồi bỏ chạy về hướng Cam Lộ.

Một trong 4 đối tượng lạ mặt dùng súng bắn vào vùng bụng của nạn nhân Triều trên Quốc lộ 9 đêm 25/8. Ảnh: Minh họa.

Sau đó, Hồ Văn Triều được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Krông Klang, rồi được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Do vết thương quá nặng, đến 6h ngày 26/8, nạn nhân Triều đã tử vong.

Nhận được tin vụ dùng súng bắn người, Công an xã Hướng Hiệp đã báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời cử lực lượng phối hợp làm việc với bị hại và những người biết sự việc để nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ việc, truy tìm nhóm đối tượng dùng súng bắn chết người.