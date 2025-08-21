Truy tố 14 bị can buôn lậu 113 kg vàng

Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc, VKS ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu 113 kg vàng xảy ra tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), TP.HCM, An Giang và một số tỉnh, thành.

Ngày 21/8, Viện VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can cùng tội "Buôn lậu", với cáo buộc đã thực hiện hành vi buôn lậu 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Tại bản cáo trạng, Viện KSND tối cao cho hay các bị can đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Các bị can trong vụ án.

Đường dây thứ nhất do bị can Nguyễn Minh Trí tổ chức, buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) 77 kg vàng, trị giá 172 tỷ đồng . Cụ thể: từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá 172 tỷ đồng , sau đó giao bị can Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức tổ chức vận chuyển về TP.HCM, bán cho bị can Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng, tổng trị giá 64 tỷ đồng , bị can Phạm Ngọc Thắng 48 kg, tổng trị giá 107 tỷ đồng .

Đường dây thứ hai do bị can Nguyễn Hoàng Sa (đang trốn truy nã) tổ chức buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng . Trong các ngày 11,14,16 và 17/12/2024, Nguyễn Hoàng Sa đã tổ chức mua, vận chuyển 5 chuyến, tổng cộng 36 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, 4 chuyến vận trót lọt 24 kg vàng, chuyến ngày 17/12/2024 khi đang vận chuyển, thì 12 kg từ Campuchia về Việt Nam, bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.