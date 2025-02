Truy tố chủ website Fmovies phát phim lậu để kiếm hàng trăm nghìn USD

Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam (đơn vị được ủy quyền và thực thi quyền tại Việt Nam của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA) tố giác nhóm các website Fmovies có hành vi sao chép, phân phối bất hợp pháp 30 tác phẩm điện ảnh của MPA được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh học cùng trường dạy nghề Aptech và quen biết nhau từ năm 2008. Khoảng tháng 9/2015, hai người này trao đổi, bàn bạc, thống nhất về việc tạo lập hệ thống website Fmovies với mục đích trình chiếu miễn phí (người xem phim không phải trả tiền) các phim do nước ngoài sản xuất.

Việc này nhằm thu hút lượng người dùng trên toàn thế giới xem phim và chèn quảng cáo của các công ty quảng cáo nước ngoài trên các website Fmovies.

Người dùng muốn xem phim trên hệ thống website Fmovies, thì phải xem quảng cáo của Công ty quảng cáo MGID trước (có trụ sở nước ngoài). Công ty quảng cáo MGID trả tiền quảng cáo cho Công và Tuấn Anh.

Theo phân công, Công là người lập trình, quản lý, điều hành hệ thống website Fmovies; trực tiếp liên hệ, cung cấp thông tin, nhận tiền quảng cáo với Công ty MGID để quảng cáo trên website Fmovies; mua tài khoản Google Drive của Công ty Google nước ngoài và lập các tài khoản nhân viên.

Công cũng là người quản lý, điều hành hệ thống website Fmovies thông qua tài khoản quản trị. Khi Công đăng nhập vào tài khoản quản trị này, bị can sẽ theo dõi được số lượng phim, tình trạng phim, thời gian đăng tải phim, số lượng người đã xem phim đó trên website Fmovies.

Tuấn Anh có nhiệm vụ vào đường dẫn tìm kiếm và sao chép, tải phim về đăng tải lên hệ thống website Fmovies.

Công và Tuấn Anh thỏa thuận Công được hưởng 90% và Tuấn Anh được hưởng 10% trên tổng số tiền quảng cáo nhận được hàng tháng từ Công ty MGID.

Theo cáo buộc, dù biết việc sao chép, đăng tải, phân phối trái phép các phim đang được bảo hộ là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi, tháng 9/2015-5/2022, Công và Tuấn Anh đã sao chép, đăng tải trái phép 30 tác phẩm điện ảnh của các hãng phim được bảo hộ bởi MPA.

Từ tháng 8/2016 đến nay, tổng số tiền quảng cáo mà Công nhận được từ Công ty MGID là hơn 400.000 USD . Công hưởng lợi 364,5 triệu đồng, chia cho Tuấn Anh 40,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, 2 bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền đã hưởng lợi.

Trong số 30 tác phẩm điện ảnh bị sao chép, cơ quan tố tụng mới xác định được 17 tác phẩm bị Công và Tuấn Anh sao chép, đăng tải, phân phối trái phép cho Công ty cổ phần Galaxy Play, Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam và Công ty ITB TV LTD, gây thiệt hại hơn 920 triệu đồng.

