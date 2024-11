Truy tố cựu Chủ tịch UBND và nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Thuận

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại tỉnh Bình Thuận.

VKSND tối cao truy tố 17 bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử theo trình tự sơ thẩm. VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo buộc, đây là vụ án đặc biệt quan trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, bị can Lê Tiến Phương chỉ đạo xuyên suốt việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Phan Thiết.

Ông Lê Tiến Phương biết rõ đồ án quy hoạch chi tiết và cơ cấu sử dụng đất đai Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; được Hội đồng thẩm định giá báo cáo đầy đủ về quy trình triển khai, kết quả thẩm định kết tư vấn xác định giá đất của Công ty SIVC và Dự thảo phương án giá đất của Sở TN&MT.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn thống nhất với kết quả tư vấn xác định giá đất và phương án giá đất do Sở TN&MT xây dựng, trong đó sử dụng tài sản so sánh không đủ điều kiện, không căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán, tính giá đất nhà cao tầng bằng cách thức, phương pháp xác định như đối với đất biệt thự, nhà liền kề.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận còn ký ban hành quyết định phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá hơn 2,5 triệu/m2 trái quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng thực hiện hành vi phạm tội với bị can Lê Tiến Phương là các bị can Nguyễn Văn Phong (cựu PGĐ Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận), Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Xà Dương Thắng (cựu Giám đốc Sở Xây dựng), Nguyễn Xuân Phong (cựu Phó cục trưởng Cục thuế), Đỗ Ngọc Điệp (cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết), Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Nguyễn Thanh Cho (cựu Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận), Lê Nam Hưng (cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai), Phạm Duy Cường (cựu Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận), Lê Anh Huy (cựu chuyên viên Phòng Kinh tế đất), Nguyễn Ngọc (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận), Lê Quang Vinh (cựu Phó chánh Văn phòng tỉnh), Huỳnh Lương Thiện (cựu chuyên viên phòng Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận).

Cáo buộc cho rằng, các bị can với các vai trò khác nhau đã cố ý làm trái nhiệm vụ được giao trong quy trình xây dựng, thẩm định phương án giá đất; thống nhất sử dụng kết quả xác định giá đất, trong đó sử dụng tài sản so sánh không đủ điều kiện, không có căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán; tính chung giá đất nhà cao tầng như đất biệt thự, nhà liền kề và ước tính tổng doanh thu phát triển đất nhà cao tầng từ việc chuyển nhượng diện tích đất nền nhà cao tầng trái quy định pháp luật và trái ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Liên quan đến vụ án, các bị can Nguyễn Văn Thọ, Trương Văn Ri và Hồ Như Hải thuộc Công ty tư vấn thẩm định giá đã cùng nhau thống nhất việc xây dựng Chứng thư thẩm định giá, trong đó sử dụng tài sản so sánh không đủ điều kiện, không có căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán, tính chung giá đất nhà cao tầng như đất biệt thự, nhà liền kề và ước tính tổng doanh thu phát triển đất nhà cao tầng từ việc chuyển nhượng diện tích đất nền nhà cao tầng, không đúng quy định, nguyên tắc của phương pháp thặng dư, đồng phạm với các bị can tại các cơ quan quản lý nhà nước.