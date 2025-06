Truy tố giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368

Ông Phan Minh Thuận là chủ nhà hàng Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, trong quá trình nhận chuyển nhượng đất để làm khu dân cư đã có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,6 tỷ.

Ngày 27/6, Viện KSND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Minh Thuận (SN 1980, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về hành vi trốn thuế.

Theo cáo trạng, để thực hiện Dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368, bị can Thuận đã ký các hợp đồng nhận chuyển nhượng đất với diện tích 27.157,6 m2 tại phường An Bình (quận Ninh Kiều), giá trị thỏa thuận chuyển nhượng thực tế đối với các thửa đất là hơn 143 tỷ đồng . Khi kê khai nộp thuế, bị can Thuận chỉ kê khai số tiền hơn 11 tỷ đồng , trốn thuế thu nhập cá nhân số tiền hơn 2,6 tỷ đồng .

Bị can Thuận thời điểm bị Cơ quan CSĐT bắt giữ.

Trong quá trình cơ quan điều tra xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, bị can Thuận đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Qua thời gian xác minh, giữa tháng 5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt giữ Thuận đang lẩn trốn tại khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long.

Khám xét chỗ và nơi làm việc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của bị can Thuận.