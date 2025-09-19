Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng du mục", SN 1995, quê Phú Thọ, hiện trú tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Phạm Quang Linh (tức “Quang Linh Vlog”, SN 1998, quê Nghệ An, hiện trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Lê Tuấn Linh (SN 1989, quê Cà Mau, hiện trú tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (SN 1989, quê Nghệ An, hiện trú tại phường An Khánh, TP.HCM, Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, các bị can Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh (được biết đến với kênh “Quang Linh Vlog”) cùng với Trần Chí Tâm (Trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Ý tưởng này là nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL (người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội) để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Các bị can đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ban đầu, Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò không chỉ góp vốn mà còn đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Các bị can phân chia nhiệm vụ: Lê Tuấn Linh giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách các thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Tiên, Hằng và Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng. Ngoài ra, Tiên tham gia sâu vào hoạt động quảng bá, xuất hiện tại các sự kiện, thậm chí làm hình ảnh đại diện của nhãn hàng.

Sau khi bàn bạc, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Công ty Chị Em Rọt đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (trụ sở tại Đắc Lắk) do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT công ty để sản xuất sản phẩm, lấy tên là “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng với Công ty Asia Life về việc gia công và đóng gói sản phẩm. Tiếp đó, nhóm bị can tiến hành các thủ tục công bố sản phẩm, lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá bằng khẩu hiệu bắt mắt: “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Dù đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Asia Life và có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng, Công ty Chị Em Rọt hoàn toàn không tiến hành giám sát sản xuất. Các bị can biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy, hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán được hàng, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm này tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh.

Trong các buổi phát sóng, nhóm bị can này khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể, thậm chí còn bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng.

Hai bị can Hằng "Du mục" và Quang Linh "Vlog".

Cơ quan tố tụng xác định, từ 12/12/2024 đến 16/1/2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đặt mua sản phẩm với số lượng lớn. Tính đến khi vụ việc bị phát giác, đã có hơn 56.000 khách hàng mua trên 129.000 hộp kẹo Kera.

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng sau khi sử dụng kẹo Kera đã nghi ngờ và đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, chất xơ trong kẹo Kera hoàn toàn không đúng như như nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã quảng cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết giám định đối với các vật chứng thu giữ là kẹo Kera. Kết luận giám định của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) xác định, trong 100 g kẹo chỉ có 1,01 g chất xơ.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, trong mẫu gửi giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như trên nhãn sản phẩm và Bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt. Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì mẫu “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera) gửi giám định là hàng giả.

Kết quả điều tra xác định, từ 17/12/2024 đến 26/02/2025, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng . Sau đó, nhóm bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng , hưởng lợi bất hợp pháp hơn 12,4 tỷ đồng .

Kẹo rau củ Kera được nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt livestream quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội với nội dung: “1 viên kẹo tương ứng với một đĩa rau”.

Hành vi của nhóm bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn người tiêu dùng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của xã hội. Việc quảng bá sai sự thật với sự tham gia của những người nổi tiếng, khiến cho mức độ lừa dối trở nên nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Viện kiểm sát xác định, các bị can đã cố ý thực hiện hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Vụ án là lời cảnh tỉnh với những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh gian dối, đồng thời khẳng định quyết tâm của cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.