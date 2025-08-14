Truy tố nam thanh niên tăng ga bỏ chạy khiến CSGT vắt vẻo trên yên xe

Viện KSND Khu vực 10 TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố, chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Dương Trí Tài (SN 1999, ngụ TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can Dương Trí Tài là người lái xe trong vụ việc "CSGT bám yên xe máy trên Quốc lộ 1, TP.HCM".

Theo cáo trạng, ngày 22/5/2025, Tổ tuần tra gồm 3 đồng chí của Đội CSGT An Lạc (cũ) thuộc Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc.

Khoảng 12h15 cùng ngày, khi Tổ tuần tra đang điều tiết giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm thì phát hiện Dương Trí Tài điều khiển xe máy đi từ hướng cầu Bình Điền về vòng xoay An Lạc đang dừng chờ đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn.

Hình ảnh vụ việc "CSGT bám yên xe máy trên Quốc lộ 1" lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Đại úy N.T.Q ra hiệu lệnh yêu cầu Tài điều khiển xe vào lề đường để kiểm tra hành chính. Tài cho xe chạy chậm hướng vào lề đường theo sự chỉ dẫn của Đại úy N.T.Q. Khi gần đến chốt kiểm tra, nhớ đến việc mình không có giấy phép lái xe và sợ bị lập biên bản xử phạt, Tài liền tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, Đại úy N.T.Q dùng tay nắm vào cánh tay trái của Tài để giữ lại nhưng Tài vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Đại úy N.T.Q bị mất thăng bằng nên bám vào yên phía sau xe và yêu cầu Tài dừng xe lại. Tài nghĩ nếu tiếp tục tăng ga bỏ chạy thì Đại úy N.T.Q sẽ buông tay ra nên Tài tiếp tục chạy.

Khi Tài chạy xe được khoảng 100 mét thì Đại úy N.T.Q ngồi lên được trên yên xe và yêu cầu Tài điều khiển xe vào lề đường. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa Tài về trụ sở Công an làm việc.

Bị can Dương Trí Tài bị Viện KSND Khu vực 10 truy tố theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự về tội Chống người thi hành công vụ, với khung hình phạt đến 3 năm tù. Bị can Dương Trí Tài không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị can phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.