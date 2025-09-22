Truy tố người đàn bà dùng xyanua đầu độc 4 người thân

VKSND tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích, người đàn bà tàn ác, dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người thân.

Ngày 22/9, VKSND tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".

Theo cáo trạng, năm 2022, do nợ nần tiền bạc của chồng là ông N.T.T.T., Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cũ, Đồng Nai) đã nảy sinh ý định tự tử. Bích lên mạng xã hội tìm mua chất độc Xyanua với giá 1 triệu đồng rồi mang về cất trong nhà.

Trong thời gian này, giữa Bích và chồng, cùng gia đình chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Từ đây, bị can nảy sinh ý định dùng xyanua để đầu độc các thành viên trong gia đình ông T.

Ngày 5/1/2023, Bích đã lén bỏ Xyanua vào thuốc cho chồng uống. Ông T. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau thời gian điều trị kéo dài 10 tháng, ông T. tử vong. Thời điểm đó, cái chết của ông không khiến gia đình và người thân nghi ngờ.

Đến cuối năm 2023, giữa Bích và em gái ruột tiếp tục xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Trong cơn tức giận, Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu D. (7 tuổi, con em gái) để trả thù. Ngày 1/1/2024, Bích đã ra tay, khiến cháu bé tử vong.

Không dừng lại, khi về sống chung với gia đình người anh ruột, Bích cũng thường xuyên xung đột. Bích cho rằng vợ chồng anh trai hay can thiệp, soi xét chuyện đời tư của mình từ khi chồng qua đời.

Ngày 25/5/2024, Bích tiếp tục bỏ Xyanua vào đồ uống, đưa cho cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột) khiến cháu tử vong.

Sau đó, mâu thuẫn giữa Bích và chị dâu tiếp tục "leo thang", chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Bích lại nảy sinh ý định đầu độc con trai chị dâu là cháu N.H.B.T. (SN 2006).

Cuối tháng 6/2024, Bích thực hiện hành vi, khiến cháu T. phải nhập viện cấp cứu tại TP.HCM. Các bác sĩ xác định cháu bị tổn thương cơ thể 23%, trong dạ dày có độc tố xyanua. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan tố tụng nhận định đây là vụ án gây chấn động dư luận, khiến quần chúng nhân dân hoang mang. Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Hồng Bích được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, coi thường pháp luật khi ra tay sát hại chính những người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND tỉnh Đồng Nai để đưa ra xét xử theo quy định.